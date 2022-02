Après le départ de Francine Pelletier…

Ayant pris connaissance dans les pages du Devoir des adieux de Francine Pelletier ainsi que de la lettre d’admonestation publiée par la rédactrice en chef, Marie-Andrée Chouinard, nous nous permettons ici de faire part de notre profonde inquiétude quant à la façon dont, en ces temps de pandémie, Le Devoir semble faire fi des principes d’un sain débat démocratique.

Nous souhaiterions vivement comprendre ce qui a motivé la direction à agir de la sorte, en clouant au pilori une collaboratrice dont les chroniques étaient appréciées et reconnues comme telles par de très nombreux lecteurs et lectrices depuis neuf ans.

La crise sanitaire inédite dans laquelle le Québec est plongé depuis maintenant deux ans a conféré aux grands médias d’information un rôle vital quant à la compréhension éclairée des grands enjeux que posaient les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Ne serait-ce que pour faire contrepoids à la restriction des libertés individuelles et collectives que trop souvent elles entraînent ! Et nous pensions que Le Devoir jouerait nécessairement un rôle de premier plan à ce chapitre, favorisant par tous les moyens l’expression de points de vue diversifiés et pouvant éventuellement contredire les discours gouvernementaux dominants. N’est-ce pas là d’ailleurs le propre même de la démocratie : favoriser dans la liberté et le débat respectueux le choc d’idées contraires, de manière que tout un chacun puisse se faire une idée juste et trancher en connaissance de cause ?

Or c’est ce que nous ne comprenons pas : qu’est-ce qui, dans ce qu’a écrit ce jour-là Francine Pelletier, fait véritablement problème pour Le Devoir ?

N’était-elle pas une chroniqueuse chevronnée et respectée, et n’a-t-elle pas fait ici que résumer le texte du neuropsychiatre Norman Doidge publié plus tôt dans la section « Opinion » du Globe and Mail ?

Pourquoi les idées reprises par la chroniqueuse seraient-elles à ce point problématiques dans Le Devoir, mais reprises et vues comme faisant partie d’un débat nécessaire dans le très sérieux et rigoureux Globe and Mail de Toronto ?

Que Francine Pelletier ait pu — sur un sujet hautement controversé et dans le cadre d’une courte chronique hebdomadaire — commettre une possible erreur factuelle ou encore certaines maladresses, soit. Mais après ? Y a-t-il là suffisamment matière à procès pour que l’on en vienne à envenimer la situation en jouant aux implacables donneurs de leçons et que Francine Pelletier n’ait plus eu — semble-t-il — que le choix de donner sa démission ?

Au-delà même d’un rectificatif que la chroniqueuse aurait pu ajouter à sa chronique suivante, Le Devoir n’avait-il pas justement toute la latitude pour, plutôt que de démoniser sa chroniqueuse, ouvrir le débat à ce propos et faire connaître des points de vue différents qui auraient avantageusement contrebalancé les informations données par Francine Pelletier ? N’est-ce pas ainsi, dans une société démocratique et dans un quotidien qui veut en refléter les principes, que l’on fait avancer le débat, que la vérité se cherche à plusieurs et qu’on s’en approche un peu plus ?

En cette période si difficile que nous traversons et où les tentations autoritaires se multiplient un peu partout, il nous apparaît important que vous sachiez — nous qui allons bien souvent puiser nos informations dans les pages du Devoir — que nous sommes préoccupés par ce qui s’est passé. Car s’arranger pour faire taire dans vos pages une voix originale et qui au fil des années avait fait largement ses preuves et était appréciée par beaucoup pour ses questionnements vivifiants, cela nous apparaît de bien mauvais augure pour la vie démocratique et médiatique du Québec.

*Signataires :

Alain Denault



Ninâ Machouf



Richard Desjardins

Louise Harel

Amir Khadir

Louise Vandelac

Paul Cliche

Rachad Antonius

Pierre Mouterde

André Frappier

Christian Loupret

Viviane Salette

Jonathan Durand Folco

Bernard Rioux

Raphaël Canet

Jean Sylvestre

Nathalie Côté

Sibel Ataogul

René Charest

André Vincent

Jacques Pelletier

Jean-Claude Ravet

Susan Caldwell

Jean-Yves Bernard

Catherine Pappas

Ronald Cameron

Yvon Rivard

Ricardo Peñafiel

Marie-Christine Doran

Michel Lacroix

Dan Furukawa Marques

Chantal Beaudry

Isabel Orellana

Donald Cuccioletta

Roger Rashi

Josée Chevalier

Yves Carrier

Richard Fidler

Robert Deschambault

François Saillant

Luc Martineau

Dominique Beaulieu

Flavie Achard

Florence Thomas

Laure Frappier-Lapointe

Michèle Bonmati

Christian Montmarquette

Sylvain Caron

Serge Bruneau

Martine Chatelain

Pierre Beaudet

Sylvain Lacroix

Marie-Ève Mathieu

André Huot

Guillaume Tremblay-Boily

Marie Blais

Marie-Eve Rancourt

William Demers

Benoit Renaud

Louis Rousseau

Jeanne Renault

Louise Trencia

Lise Couture

Nicole Boucher

Marie-Hélène Bonin

Yalda Machouf Khadir

Claude Simard

Victor H. Ramos

Sophie Thiébaut

Florence Bourdeau

Étienne van Steenberghe

Marie-Josée Béliveau

Marie-Jacques Samson

Estelle Grandbois-Bernard

J.-Claude St-Onge

Alain Savard

Jean-Yves Jeannette.

Ginette Richard

Marcelle Dubé

Pierre Bacon

Raymond Legault

Charlotte Thibault

W. Stuart Edwards

Marie-Andrée Painchaud-Mathieu

Olivier D. Asselin

Emilia Castro

Winnie Frohn

Jonathan Vallée-Payette

Isabelle Renaud

Étienne Guérette

Georges Leroux

Thioro Gueye

Lise-Anne Rhéaume

Camille-Amélie Koziej Léves

Marie Grandbois

Robert Taillon

Blanche Paradis

Jules Michaud

David Murray

Christiane Pepin

France Maynard

Normand Gagnon

Normand Beaudet

Marc Bonhomme

Jean Cloutier

Christophe Jbeili

Jocelyne Lavoie

Guy Geoffrey

Marie Leclerc

David Gutnick

Loreen Pindera

Jean-Pierre Tellier

Gilberte Boucher

Kevin Skerrett

Jovanka Ivic

Louis-François Naud

Eric Forget

Karine Dubois

Johanne Saulnier

François Tanguay

Annie Jean

Pierre Villepelet

Samuel Herzog

Richard Poulin

Julian Sher

Lisa Fitterman

Dorothy Hénaut

Marc-André Cyr

Claude Vaillancourt

Amira Bouacida

Stéphane Lessard

Yanick Létourneau

Cécilia Agnes Keita

Hassan Guillet

Nathalie Groulx

Charlotte Bonmati-Mullins

Sébastien Bouchard

Leslie Dabit

Marielle Cauchy

Jocelyne Delage

Lise Vaillancourt

Anne-Marie Sicotte

Alain Picard

John Bradley

Lucie Pelletier

Patrick Provost

Asmaa Ibnouzahir

Véronique Lalande

Carole Fréchette

Marie Lauzon

Richard Dumas

Anne Émond

Podz

Anne-Laure Salsé

Jacques T Godbout

Lucienne Losier

André Leclerc

Pascale Merlet