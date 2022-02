Les autres professionnels en santé mentale

La situation de pandémie dans laquelle nous sommes plongés depuis bientôt deux ans a entraîné son lot de défis pour plusieurs d’entre nous. Les risques associés à l’infection autant que les différentes mesures mises en place par le gouvernement ont eu des effets importants au quotidien. Ce contexte a transformé les interactions sociales, provoquant un isolement pour plusieurs personnes. D’autres ont vu leurs conditions de vie changer radicalement. Ces facteurs ont fragilisé la santé mentale de plusieurs personnes, ce qui a entraîné une pression de services sur le système de santé et de services sociaux. […]

La semaine dernière, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé le nouveau Plan d’action interministériel en santé mentale qui vise, entre autres, à améliorer l’accessibilité des services en santé mentale à l’ensemble de la population. Lors de la conférence de presse, il a annoncé vouloir faire intervenir « tout le monde », sans toutefois mentionner son intention de mettre à contribution le savoir et l’expertise des travailleuses et travailleurs sociaux.

Par ailleurs, dans les médias, lorsque le sujet des services en santé mentale est abordé, il est régulièrement question des psychologues sans égard pour l’expertise des autres professionnels en santé mentale. Il apparaît important de rappeler l’entrée en vigueur en 2012 de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL-21). Celle-ci est venue réserver des activités professionnelles aux membres de onze ordres professionnels, clarifier le partage des compétences et encadrer la pratique de la psychothérapie. Depuis, il semble y avoir une mainmise de certaines professions en ce qui concerne l’intervention en santé mentale. Ceci concourt à la sous-utilisation et à la méconnaissance de la contribution des autres professionnels au Québec, tant au public qu’au privé.

Pourtant, dans le champ de la santé mentale, d’autres professionnels possèdent les compétences pour soutenir les personnes tant en période de crise qu’à plus long terme. Contrairement aux discours entretenus dans la sphère publique, ce ne sont pas toutes les situations qui requièrent une psychothérapie. Certaines personnes ont besoin de soutien, d’accompagnement, de guidance parentale, d’informations, d’éducation, de réadaptation. Les travailleurs sociaux sont adéquatement formés pour ces services et détiennent les compétences pour aborder la gestion de l’anxiété, lesdifficultés relationnelles et émotionnelles, le deuil, les difficultés d’adaptation, les crises suicidaires, etc. Par leur regard spécifique, ils tendent même à collectiviser les difficultés en apportant un éclairage social plutôt qu’individuel aux problèmes de santé mentale.

Les équipes dans les services publics sont multidisciplinaires. On y trouve des infirmières, des travailleuses sociales, des psychoéducatrices, des éducatrices spécialisées, des techniciennes en travail social, des psychologues, des ergothérapeutes, des criminologues, des sexologues, des psychiatres, des médecins omnipraticiennes. Celles-ci travaillent généralement en interdisciplinarité, c’est-à-dire, que chacune met de l’avant son expertise en intervenant de concert avec ses collègues en vue de soutenir la personne ou la famille, ce qui enrichit indéniablement les interventions dans les situations plus complexes.

Malheureusement, la pénurie de personnel et le manque de ressources rendent les délais d’accès aux services en santé mentale inacceptables. Dans ce contexte, la division et la hiérarchisation entre les professionnels sont-elles réellement souhaitables ? Nous croyons que l’heure est plutôt à la reconnaissance des expertises et des compétences de chacun pour ouvrir l’offre de services en lien avec les besoins de la population.

*Autres signataires : Marina Trevisan, Josée Chénard, Josée Grenier et Bianca Büte, travailleuses sociales ; Marjolaine Goudreau, présidente du Récifs