Vivre avec le virus les yeux bandés

Conceptrice-rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire. Elle a aussi enseigné la littérature au cégep et collabore à la revue Lettres québécoises.

Cette cinquième vague marque un tournant dans la gestion de crise du gouvernement Legault. Dépassés par Omicron, nos dirigeants ont décidé que le temps était venu de « vivre avec le virus », malgré un système de soins qui a franchi son point de rupture. Mais, plutôt que d’agir pour mitiger la transmission et protéger les personnes plus vulnérables autrement que par la seule vaccination, nos autorités politiques semblent avoir opté pour un nébuleux cocktail d’inaction et d’opacité.

La rupture s’amorce en décembre dernier. Faisant face à des infrastructures de dépistage surchargées, le trio Legault-Arruda-Dubé restreint l’accès aux tests PCR et demande à la population de se tourner vers les tests rapides, après en avoir laissé choir sept millions dans des entrepôts pendant des mois. Maintenant que seulement environ la moitié des 45 000 tests PCR quotidiens sont utilisés, on n’en rélargit pas l’accès. (Au moins, la plateforme d’autodéclaration des tests rapides a enfin été déployée…)

Peu de temps avant, en pleine montée d’Omicron, le gouvernement avait mis fin au financement du projet CentrEau-COVID. Jusqu’au 17 décembre, celui-ci permettait de détecter les éclosions dans les eaux usées d’une population avant l’augmentation du taux de positivité des tests PCR. Maintenant que la vue sur la quantité exacte de cas est réduite, le gouvernement pourrait refinancer cet outil peu onéreux afin d’obtenir un portrait plus justede la situation sanitaire et de voir venir. Or, rien ne bouge.

À cela s’ajoute le retour à école, qui exige que l’on s’« autogère » à l’aide d’un logigramme digne de la « maison qui rend fou ». On a abandonné le repérage. On n’avise plus les parents si le coronavirus circule dans une classe. On ne comptabilise plus les cas (on recense dorénavant les absences deux fois par semaine). On ne ferme plus les classes, sauf si plus de 60 % des élèves sont absents. Mettre sur pied une plateforme de déclaration des cas par école serait possible, COVID Écoles Québec l’a fait — bénévolement. Mais nos dirigeants préfèrent laisser la population dans le noir.

Parallèlement à ce voile opaque qu’il tisse pour en recouvrir la situation épidémiologique, Québec esquisse un plan radical qui prévoit de « ne plus mettre tous les efforts pour empêcher l’intrusion du virus à l’hôpital et accepter les risques ». Cela, alors que les infections nosocomiales à la COVID se multiplient, que des opérations pour des cancers sont reportées et que le personnel de la santé, exténué, est toujours soumis à un arrêté ministériel…

Le tissu social s’effiloche

Comme le porc barbecue, qu’il sera bientôt possible de manger en sandwich au restaurant avec une sauce hickory s’il vous plaît, le tissu social s’effiloche. Avoir un premier ministre qui répond lui-même que « we have to accept maybe more deaths » quand un journaliste lui demande ce qu’implique « vivre avec le virus » encourage le règne du chacun pour soi. Pour un peu il nous dirait sans détour qu’aller manger des huîtres entre copains, comme avant, ne peut se faire qu’au détriment de plus de vies humaines… De quoi couper l’appétit à toute personne empathique. On ouvre néanmoins tout, sans implanter de mesures adaptées à un virus aéroporté, sans penser aux personnes plus vulnérables, notamment immunosupprimées, pour qui la pandémie est une longue journée risquée dont elles ne voient pas le bout… La population est fatiguée, soit. J’en suis. Mais le nombrilisme semble prendre chaque jour davantage le pas sur la solidarité.

Les restaurateurs ont bien sûr eux aussi des familles à faire vivre et une santé mentale à préserver. Pourtant, on opte à nouveau pour un déconfinement à gogo, par secteur d’activité, sans écouter les ingénieurs, sans tenir compte du cadre bâti et du niveau de risque associé à chaque milieu. Cette nouvelle tentative risquerait moins d’échouer si l’on arrêtait de se faire croire que la COVID ne se transmet pas quand on mange en public, assis, non loin d’une vitre embuée qui trahit le peu d’apports en air extérieur…

Si l’on veut mettre fin à cette éprouvante valse sisyphéenne des ouvertures-fermetures, il faudra bientôt regarder la réalité en face et se donner collectivement les moyens de vivre avec un virus qui se transmet par l’air. Cela implique de mitiger la transmission et de permettre à la population de faire des choix éclairés. Des dispositifs existent ; certains, comme les purificateurs d’air à filtre HEPA, peuvent être mis en place rapidement. Au Japon, les gens peuvent choisir leur restaurant en fonction du taux de CO 2 , qui est public. Mais notre société, distincte n’est-ce pas, résiste à ces outils technologiques qui augmenteraient nos chances de nous en sortir. En 1997, aux Éboulements, 47 personnes ont perdu la vie après que leur autobus a plongé dans un ravin. Une tragédie qui a entraîné des actions rapides de la part du ministère des Transports : la configuration de la grande côte a été corrigée. Plus personne n’est mort à cet endroit.

Depuis le début de l’année 2022, 1490 personnes sont mortes du coronavirus au Québec ; 32 autobus qui ont plongé dans le ravin de la COVID. Mais on ne semble plus les voir. Des « décès », des « statistiques ». Ces personnes étaient certes âgées ou souffraient de comorbidités, mais sans le coronavirus sur leur chemin, elles seraient encore vivantes aujourd’hui. Les qualifier de « dommages collatéraux » fraie avec l’âgisme et le capacitisme. Quand notre premier ministre nous invite à vivre avec le virus sans déployer les outils conséquents, il encourage la division et bafoue la solidarité. Il nous dit implicitement que toutes les vies ne se valent pas.

Vivement que les médias nous montrent davantage les visages du délestage, des vies emportées, des proches qui les pleurent… Et vivement que l’on puisse recouvrer une vision de la situation et juger du risque grâce à des données complètes, à jour. Car, pour l’instant, on nous demande de vivre avec le virus — et, pour certains, de mourir — les yeux bandés.