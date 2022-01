Retour sur les mythes fondateurs

Historien, sociologue, écrivain, enseignant à l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs.

Dans son édition des 22 et 23 janvier, Le Devoir a publié quelques commentaires de lecteurs qui ont bien voulu réagir à mes deux textes des 8-9 et 15-16 janvier. Plusieurs autres réactions, non publiées, me sont parvenues. J’ai pu constater que le sujet abordé suscite un immense intérêt. J’ai aussi tiré grand profit des remarques qui m’ont été adressées et j’en remercie leurs auteurs. J’aimerais dans ce texte apporter quelques précisions importantes et signaler certains malentendus sur le sujet, espérant ainsi mieux cadrer et relancer la réflexion.

Dans mon second texte, je présentais le mythe en tant que porteur de valeurs et d’idéaux et je faisais référence à ceux qui sont mentionnés dans la Déclaration d’indépendance de 1838 (liberté, démocratie, égalité et autres). Quelques lecteurs se sont toutefois appuyés sur une autre définition du mythe, conçu comme un énoncé mensonger et manipulateur. Sur cette base, il leur était évidemment impossible de partager la thèse que je proposais. Selon ma conception, donc, les mythes fondateurs, ce sont des idéaux auxquels une nation adhère, qu’elle diffuse parmi les citoyens et dont elle s’inspire dans la conduite de ses affaires.

Ces mythes sont dits fondateurs au sens où ils définissent la base éthique et normative d’une nation. Ordinairement, ils contiennent aussi une référence à un passé proche ou lointain, à savoir un événement transcendant, une expérience déterminante (une révolution, un traumatisme…) qui a déterminé l’essor de valeurs et d’idéaux désormais célébrés. J’ajoute que cet événement ou cette expérience coïncide parfois avec la naissance même de la nation (les mythes fondateurs se confondent alors avec les mythes d’origine), mais ce n’est pas toujours le cas.

Les Français et les Autochtones

Revenons à la Nouvelle-France. On m’a fait remarquer que la présence autochtone fournissait le matériau d’un mythe fondateur. J’en conviens aisément, c’est justement l’une des quatre « passerelles » dont je faisais état dans mon premier texte, lesquelles permettent d’établir une continuité entre les débuts de la colonie et notre société — elles excluent donc les expressions de l’appareil métropolitain dans la colonie. Des lecteurs ont cependant étendu ce matériau aux représentants de la France, parce qu’ils auraient créé un glorieux précédent en instituant des rapports très pacifiques avec les Autochtones.

Deux exemples en particulier appuieraient cette idée : l’entente de Tadoussac en 1603 (la « Grande Alliance ») et la « Grande Paix » de Montréal en 1701. Je ne partage pas cette interprétation. Mon désaccord vient du fait que, dans ces deux cas, les motivations des représentants français étaient d’ordre commercial et militaire. Il s’agissait avant tout d’établir la traite des fourrures sur des bases solides (et inégales) et ainsi de renforcer l’Empire en le plaçant au cœur de la géopolitique militaire et commerciale.

Champlain n’échappe pas à cet esprit. On lui prête le projet très vertueux de fondre en un seul peuple les Français et les Autochtones, mais ce n’était guère plus que de la rhétorique. Il précisait que le sang issu de cette union serait bel et bien français. Par ailleurs, il n’est jamais revenu sur ce sujet et n’a jamais vraiment pris d’initiatives en ce sens. De même, durant son long séjour, il n’a appris aucune langue autochtone, procédant toujours à l’aide d’interprètes, ce qui indisposait ses vis-à-vis. Enfin, c’est aussi l’homme qui a écrit qu’il fallait « réduire » ces « peuples sans loi et sans Dieu ».

J’ai parlé de passerelles, à savoir des objets, personnages, sites ou autres qui se qualifieraient comme matière à mythification. J’en ai reconnu quatre. La présence autochtone en est une, tout comme le territoire et la langue française (on peut dire que, dans ces deux derniers cas, le travail de mythification est très avancé, sinon déjà réalisé). Le peuple constitue le quatrième élément et, dans mon esprit, le pivot peut-être, du fait qu’il est étroitement lié aux trois autres. Les « habitants » ont en effet mis en valeur, parcouru et « nommé » le territoire. Ils ont établi avec les Autochtones de véritables rapports d’amitié, sans fanfare. Et ils nous ont légué non pas la langue de l’aristocratie, mais celle, musclée et rebelle, du « pays ».

On voudrait connaître mieux ces couches populaires où se trouvent nos vrais ancêtres. D’importants progrès ont été faits. Certains épisodes sont mieux connus (le cas des Filles du roi, par exemple). Mais il reste beaucoup à découvrir.

Le singulier et l’universel

Je me permets de revenir, en terminant, sur une question centrale trop rapidement évoquée dans mon second texte. L’idée de tirer de notre histoire de puissants mythes fondateurs, étroitement associés à notre parcours et intégrés à notre identité, recueille aisément des accords (j’adopte à partir d’ici le point de vue de la majorité francophone dont je fais partie). Mais le projet d’étendre la portée de ces mythes aux minorités ethnoculturelles suscite chez plusieurs soit du scepticisme (« c’est impossible », « les différences sont insurmontables »), soit de l’inquiétude (« il faudrait les dénaturer » ou « les vider de leur substance », et donc « renoncer à ce que nous sommes »).

Je soutiens qu’aucune de ces deux attitudes n’est fondée. Il est indéniable que ces mythes portent la marque de notre histoire, ce qui leur confère une profonde singularité. Mais il est non moins exact qu’ils possèdent un fort coefficient d’universalité. Qui n’est pas normalement séduit par les idéaux de liberté, d’égalité des droits et de justice sociale ? Il y a donc un transfert interculturel à opérer dont il reste à programmer les modalités, la pédagogie. Ce serait du reste d’autant plus facile que (des études l’ont établi) ces valeurs sont déjà bien implantées au sein des minorités québécoises. Dans ce cas, il s’agirait de montrer qu’elles peuvent être soudées à notre parcours, qu’elles baignent dans notre singularité.