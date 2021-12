Noël ou l’histoire hors de ses gonds

Si on excepte le détournement consumériste de la fête, Noël est un cadeau précieux à l’aventure humaine : célébration de l’enfance, éblouissement devant la vie fragile, déroutante, porteuse de nouveaux commencements et de rêves qui font vivre. Et qui prête encore l’oreille, ne serait-ce que par inadvertance, à sa voix d’évangile qui l’a mise au monde, y peut déceler aussi les traces d’une mémoire décapante, à même d’épurer et d’aviver l’existence qu’elle soit engluée dans le superflu, bouffie de chimères, accablée d’impuissance, d’angoisse ou de souffrance, ou encore soumise à des puissances aussi destructrices qu’envoûtantes. Certes, elle est sans doute devenue pour un grand nombre — détournés du religieux comme d’une gangue oppressante ou d’une vieillerie inutile —, inaudible, sinon insignifiante. Que pourraient bien nous dire d’actuel ou de vital de tels récits d’un autre âge, se dit-on en effet ? Peut-être l’inespéré…

Ce ne serait pas rien dans une société qui, après avoir rendu un culte aveugle au Progrès et constaté la dévastation que cela a produit, est tentée de se tourner vers une autre idole : la Fatalité. Elle ne promet plus rien, mais enjoint de faire comme si de rien n’était, business as usual ou à peine, avec une touche de vert — sans quoi serait immédiat l’effondrement qui vient. À l’exemple de ceux qui, cyniques, insouciants ou dopés par leur richesse et leur pouvoir, festoient au milieu de ruines, et admirent la Terre du haut de l’espace, en étrangers, un verre de champagne à la main, en lui portant un toast : « Après nous le déluge ».

L’espérance pour les désespérés

Noël, la fête de l’enfance, vraiment ? Alors que nos gouvernements bradent l’avenir de nos enfants en tergiversant, par lâcheté ou conformisme, sur les mesures à prendre, au lieu d’agir avec courage, ici et maintenant. Oui, si l’on écoute le récit qui fut conté la première fois en Palestine — non pas en fidèles, mais simplement comme êtres de désir qui puisent dans les mythes, la poésie et le revers des choses, des raisons de vivre et d’espérer. On s’apercevrait alors que l’étoile de Noël ne s’est jamais éteinte, mais brille encore dans les nuits noires du monde, comme une folie joyeuse, mettant en marche, comme en l’an 1, les invisibles de la société, comme étaient les bergers en ce temps et sont encore les pauvres et les anges. Un filet de joie inaltérable jaillit de la souffrance, de la guerre, de l’abandon, de l’opprobre et de l’aversion, contre tout espoir, comme la puissance de la fragilité.

Les cris des Rachel pleurant la mort de leurs enfants (Matthieu 2, 18) ne sont jamais loin de la fête ; à l’or, l’encens, la myrrhe offerts par les mages à l’enfant-Dieu fait écho la croix du réprouvé. Noël est à un pas de la Passion. La crèche, du gibet. Même Bonne Nouvelle aux écrasés et à la souillure du monde. Celui que les puissants avaient cru museler pour l’éternité, mais qui a forcé à leur insu la porte des enfers pour dire qu’il y a bel et bien une vie avant la mort, ne pouvait naître que sur les routes, comme un sans-logis ou un réfugié, aux chants d’une nuée d’anges, comme d’un chœur d’écorchés, offensant les oreilles délicates de gens bien nés et bien-pensants, mais intriguant la raclure, éveillée soudain à son désir de vivre, flétri par la dureté et la violence du temps. C’est l’espérance têtue de l’aurore, soulevant les prostrés, soutenant leur marche claudicante et leur combat acharné, donnant aux cris des pauvres et de la Terre le poids de la justice infinie.

Noël, contre vents et marées, fait mémoire de l’impossible surgissant de l’implacable réel, déboîtant ses gonds, suintant du sens dans l’apparent absurde, angoissant les Hérode de tous les temps à l’idée que l’histoire leur échappe, que leur cortège triomphal, écrasant les loosers sur son passage, vienne achopper à l’inouï, contestant leur diktat qui leur octroie le festin et à la multitude les miettes. Un non ferme à l’humiliation, un oui sonore à la vie digne. Ce qui est peut être autrement, dit Dieu.

Noël, c’est la naissance qui brave la déchéance et renverse le pétrifié, c’est l’enfant qui dénude l’empereur par son innocence subversive. C’est la fragilité de la vie qui dévoile l’essentiel, sans se soucier des risées des nantis et des repus, qui préfèrent ramper devant le réalisme d’État — cette « bonne conscience des salauds », disait Bernanos — et fermer les yeux devant l’urgence du temps. C’est qu’ils savent très bien qu’un monde délivré du profit qui ravage la terre, du pouvoir qui écrase, du confort qui endort, de la haine du vivant, est un monde qui leur est violemment hostile, dont la naissance fait frémir parce qu’elle annonce la fin de ce sur quoi s’est bâtie leur existence. Oui, Noël est la fête de l’enfance : promesse et jugement, selon qu’on est du côté de la vie ou du côté de la mort. Il est comme un feu qui couve sous les cendres, une étincelle suffit à l’embraser. « Et comme je voudrais qu’il brûle déjà » (Luc, 12, 49), a dit celui qui est né cette nuit-là. Joyeux Noël.