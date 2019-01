Le courrier des idées | Semaine du 14 janvier

John le Carré ou House of Cards n'auraient pas osé poser cette question. Elle se pose pourtant ouvertement à la suite des révélations des médias américains, qui traquent les possibles connexions entre Donald Trump et Vladimir Poutine. De son côté, le procureur Mueller poursuit son enquête complexe sur les liens possibles entre le gouvernement russe et des organisateurs de la campagne républicaine.



« Il est ironique de constater que, sans coup férir, la Russie a réussi, sous la présidence Trump, à infliger aux institutions américaines et au prestige américain… ce que des décennies d’hostilité soviétique avaient échoué à faire. »

[Lisez la chronique de François Brousseau]



« On peut imaginer une explication plus simple et peut-être plus triste: Trump n’a aucun souci pour la transparence ni de respect pour les institutions américaines, dont il est prêt à saborder le travail s’il le juge contraire à ses intérêts. »

[Lisez le texte du professeur Guillaume Sauvé]