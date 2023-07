Les flâneurs

Tous en scène !

Croisement entre les brillants mocumentaires de Christopher Guest (For Your Consideration) et l’irrévérencieuse franchise Wet Hot American Summer de David Wain, Theater Camp, de Molly Gordon et Nick Lieberman, raconte les tribulations du personnel d’un camp d’été au bord de la faillite qui doit monter un spectacle en hommage à la fondatrice depuis peu plongée dans le coma. Un long métrage joyeusement décalé et aux personnages tendrement loufoques, dont l’éblouissante jeune distribution a été couronnée d’un prix spécial du jury à Sundance, qui plaira aux amateurs de comédies musicales. En salle.