Bloc-notes gourmand

Nouvelle table pour soirées romantiques

Les adeptes de bonne chère peuvent se réjouir de l’ouverture, cette semaine, d’un nouveau restaurant réunissant quatre chefs, dont deux figurent parmi les plus grands au Québec : Daniel Vézina et Antonin Mousseau-Rivard ! En plein coeur de l’Espace St-Denis, à Montréal, le Molière par Mousso propose de nous transporter directement dans une brasserie française. Soupe de poisson avec sa rouille, oeuf mayonnaise et céleri rémoulade, homard thermidor, boeuf Rossini, gratin dauphinois, profiteroles ou crêpes Suzette… les classiques français sont au rendez-vous et devraient faire le bonheur des amoureux désirant de joyeux tête-à-tête, tout comme celui des personnes qui veulent manger une bonne bouchée avant ou après un spectacle au théâtre St-Denis. À noter que ce projet d’envergure est rendu possible grâce à Jean Pilote, l’homme derrière la renaissance du Capitole de Québec. Ça promet !

Des biscuits pour dire « Je t’aime »

La Saint-Valentin est un bon prétexte pour offrir une attention à ceux et celles — amoureux, parents, enfants, amis et collègues — que nous aimons. Alors oui, bien sûr, on peut penser aux fleurs et aux chocolats, mais pourquoi ne pas jeter son dévolu sur des biscuits originaux ? C’est ce que propose B. lovd, une entreprise sociale québécoise qui combine biscuits, amour de soi et soutien à des organismes. Ses biscuits frais et généreux, faits d’ingrédients naturels, ont une belle particularité : ils contiennent tous un message, que l’on découvre en tirant sur une petite languette qui dépasse du biscuit. « Tu es la perfection même » et « Merci d’être toi. Sérieusement » sont des exemples de ces petits mots qui nous réchauffent le coeur, tandis que les biscuits comblent notre gourmandise. Une chouette initiative.

Amour liquide

Ce n’est pas un philtre d’amour, mais une élégante bouteille de vin au culot en forme de rose que nous vous suggérons cette semaine. La cuvée Côte des Roses est un vin rosé du Languedoc ayant profité du climat méditerranéen et de la fraîcheur des hauteurs. Elle a été créée par le vigneron Gérard Bertrand, connu pour son approche biodynamique dans le sud de la France. De couleur orangée, ce vin frais, gourmand et doté d’une bonne persistance offre des arômes de fruits rouges, de cassis et de groseille, ainsi que des notes florales de rose et des notes d’agrumes comme le pamplemousse. Il peut être servi légèrement chambré à l’apéritif, ou bien avec des crustacés ou des plats légèrement épicés.

