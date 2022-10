Billets d’avion: peut-on faire confiance aux sites intermédiaires ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Jetcost, The Flightmaker, Flighthub, Cheapflight… Ils sont des centaines de sites intermédiaires qui vendent des billets d’avion, souvent à prix moindre que les compagnies aériennes. Quels sont les risques de réserver sur une telle plateforme ? Décryptage de la tendance.

Vous partez en vacances et êtes à la recherche du meilleur prix pour vos vols. En ligne, le site de la compagnie aérienne les propose à 2000 $ chacun. Mais un site intermédiaire de réservation vous offre les mêmes places pour moitié moins cher… Est-ce une arnaque ?

« Là où tu fais ta recherche pour ton billet d’avion et l’endroit où tu réserves, ce sont deux choses, souligne Andrew D’Amours, cofondateur de l’entreprise Flytrippers, qui répertorie les vols à bas prix au départ de plusieurs villes canadiennes. La pire chose que quelqu’un puisse faire, c’est d’aller toujours sur le site d’une même compagnie aérienne. Aucune d’entre elles ne peut être la moins chère chaque fois. »

Ainsi, le spécialiste des vols au rabais recommande d’abord de faire une recherche sur un agrégateur de billets d’avion. Après avoir évalué ses options, un voyageur peut ensuite réserver celle qu’il préfère, directement sur le site de la compagnie aérienne, ou sur celui d’un vendeur intermédiaire.

Des rabais, mais à quel prix ?

Il peut sembler contre-intuitif de passer par un intermédiaire pour faire diminuer le prix d’un billet d’avion. Mais cela serait en fait une tactique de la part de ces sites pour attirer des clients qui dépenseront pour d’autres produits de voyage, telles une nuitée à l’hôtel ou une voiture de location. « C’est ce qu’ils espèrent que tu vas faire, et c’est comme ça qu’ils vont faire de l’argent », explique M. D’Amours.

Certaines compagnies aériennes établissent également des partenariats avec ces entreprises à l’occasion. « Elles font des deals directement avec ces sites pour leur donner des rabais parce qu’elles ne veulent pas les mettre sur leur propre site et que ce soit trop publicisé », note-t-il.

Les sites intermédiaires font aussi des affaires lucratives grâce aux frais d’annulation et de modification d’un vol. Ainsi, un passager qui passe par ce type de plateforme ferait mieux de s’assurer des dates de son voyage avant de conclure sa transaction. « Pour les gens qui ne sont pas sûrs et qui pensent les changer, ça devient beaucoup plus compliqué quand on a un intermédiaire en plus », constate M. D’Amours.

« Les compagnies aériennes vont te facturer des frais de changement, d’annulation, de modification. Mais les sites intermédiaires vont ajouter les leurs, poursuit le cofondateur de Flytrippers. Souvent, ils vont se reprendre avec ça, carrément. »

La procédure peut aussi être plus complexe lorsque survient un imprévu dont le passager n’est pas la cause, par exemple quand un vol est retardé, voire annulé. « La compagnie aérienne va dire “tu as réservé avec un site de réservation, deale avec eux”. Le site de réservation va dire “c’est la compagnie aérienne qui a annulé ton vol, deale avec eux” », illustre M. D’Amours.

Et dans certains cas, de tels intermédiaires ne possèdent même pas de service à la clientèle. « C’est pour ça que ce n’est pas cher. Ils n’ont pas besoin de payer pour des employés qui répondent 24 heures sur 24. Ils n’en ont pas », observe celui qui achetait souvent ses billets d’avion sur des sites intermédiaires avant la pandémie. Depuis la reprise des vols, Flytrippers a d’ailleurs mis un avertissement sur son site Web concernant les réservations faites par le biais de tels sites.

Mais ces plateformes s’équivalent-elles toutes ? Selon M. D’Amours, celles qui sont basées au Canada possèdent généralement un service à la clientèle et sont plus faciles à rejoindre. Les gros sites connus du public, comme Expedia ou Priceline, ont également des équipes qui répondent aux requêtes des passagers, souligne-t-il. « C’est vraiment pour tous les petits sites dont personne n’a entendu parler que ça devient plus compliqué quand quelque chose se passe mal dans l’itinéraire », précise-t-il.

Mais devant un important rabais proposé sur un site de revente, quel choix faut-il faire ? Pour M. D’Amours, c’est une question de tolérance au risque. « Je suis prêt à le prendre pour un billet vendu à la moitié du prix. Par contre, si la différence de prix est de 50 $, est-ce que je veux me casser la tête ? C’est sûr que tout est beaucoup plus compliqué s’il y a un vol retardé, dit-il. Et si le prix est le même, il faut réserver sur le site de la compagnie aérienne. Toujours. »



Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.