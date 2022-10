Les flâneuses

Pour les nostalgiques de Sissi

Moins sucrée que les films des années 1950 avec Romy Schneider, moins consistante que la série The Crown sur les Windsor, la somptueuse série allemande L’impératrice trace un portrait plus charnel et plus sombre, mais encore trop sage, d’Élisabeth de Wittelsbach, mariée à 16 ans à l’empereur d’Autriche-Hongrie, François Joseph, 23 ans. Relatant les premiers mois du couple royal, sous le regard sévère de l’archiduchesse Sophie de Bavière, la série fait la part belle aux maladroites manoeuvres politiques et à la grogne du peuple autrichien au moment où la Russie étend son territoire. Sur Netflix.