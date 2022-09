Les mille et une vies des conteneurs maritimes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Au Québec, des entrepreneurs allumés ont exploité l’idée de transformer des conteneurs maritimes recyclés en restaurant, en hébergements ou même en stands pour leurs événements. Une deuxième vie pour ces conteneurs usagés au look et aux avantages uniques.

En 2009, Daniel Noiseux attire l’attention avec un projet de restaurant dans le Vieux-Port de Montréal, niché dans un conteneur maritime. Il est alors l’un des précurseurs au Québec. « Ce resto était le premier d’une série. J’aimais l’idée d’un concept nomade, que l’on peut déplacer et exporter facilement. Avec Muvbox, on offrait ce genre d’installation clé en main, sous forme de franchise, à travers le Canada, explique l’entrepreneur. C’était l’envie de recycler ces conteneurs et de les rendre autonomes à l’aide des technologies vertes qui m’a inspiré Muvbox. » Si, pour lui, cette aventure a pris fin en 2020, pour plusieurs raisons, dont une pandémie qui n’aura pas fait que du bien à l’industrie de la restauration, il aura ouvert la voie à d’autres entrepreneurs.

Une solution pour l’événementiel

Gaëlle Cerf et son associé Guy Vincent Melo accompagnent avec leur organisme, Les Survenants, les restaurateurs et marchands locaux dans la réalisation de leurs projets événementiels. Pour ces deux comparses, à l’origine des Premiers Vendredis du mois et de l’événement Sudbest, l’offre d’espaces pour leurs clients est une préoccupation importante. « Durant les événements éphémères, les marchands cherchent un endroit pour présenter leurs créations. On utilise les camions, mais le conteneur ouvre d’autres possibilités, artistiques et logistiques surtout. » Cinq conteneurs maritimes recyclés, acquis depuis quelques années, sont ainsi loués à leur clientèle. « C’est une infrastructure solide, qu’on peut verrouiller et qui ne tombe jamais en panne, contrairement au camion ! » Gaëlle insiste sur le fait que ses conteneurs, tout comme ses camions, ont une pérennité : « Cela fait partie de notre mission depuis le début de récupérer, de donner une deuxième vie à des objets. »

Des entreprises de stratégies en marketing, comme celle d’Archex, ont elles aussi trouvé l’idée des conteneurs maritimes recyclés intéressante pour les expositions de leurs clients. « Nos Cubox sont parfaits pour le positionnement de marque. Chaque conteneur peut être habillé aux couleurs de l’entreprise et capter l’attention », affirme Catherine Guidon, directrice du marketing.

Certes, le conteneur a ses limites et ses défis. Gaëlle Cerf et Catherine Guindon reconnaissent qu’il faut louer les services d’un transporteur spécialisé pour le faire livrer. Le chauffage est aussi un élément important à considérer pour l’usage à l’extérieur en hiver.

Thème maritime

Geneviève Boisvert, directrice générale du Bota Bota, a été confrontée aux défis liés à l’utilisation des conteneurs maritimes recyclés. « Le concept nous séduisait, puisqu’on est situés dans le Vieux-Port de Montréal et que notre spa niche dans un ancien bateau. C’est un beau clin d’oeil à l’industrie maritime. En revanche, même si l’idée était bonne, on a appris à nos dépens que ce n’est pas approprié pour y exploiter un sauna. On a eu de gros problèmes reliés à la condensation et on a dû repenser l’utilisation de nos conteneurs », relate-t-elle. Mieux outillés la deuxième fois, ils ont transformé leurs conteneurs en coquettes haltes de détente pour la clientèle, lorsque la piscine et les jardins ont été ajoutés au spa en 2015.

Le thème maritime a fait aussi du chemin dans la tête d’entrepreneurs pour différents projets. C’est le cas de Bruno Lefebvre, avec sa flotte d’hébergements sur l’eau, Flotel. Ce vendeur de bateaux à la retraite était animé par la volonté d’attirer les gens dans les marinas du Québec. « Plusieurs marinas se trouvent désertées dès la fin de l’été. Pourtant, il y a toute une vie économique autour : des restos, des parcs à découvrir. Je voulais trouver une façon de faire profiter de ces marinas plus longtemps et de donner aux gens l’occasion d’avoir un pied sur l’eau, même s’ils n’ont pas de bateau. » Ces petits hôtels sur l’eau ont tous été conçus à partir de conteneurs maritimes recyclés d’au moins 10 ans de vie.

Transformés en hébergements insolites

Au parc national du Mont-Mégantic, on a eu l’idée de donner une troisième vie à un conteneur déjà sur le site et qui devait servir à entreposer l’équipement de la SEPAQ. « Comme le conteneur ne servait presque pas, on l’a récupéré et on l’a transformé en hébergement insolite. On a choisi un des plus beaux endroits panoramiques, sur le sommet d’un cap rocheux, et on l’y a installé. C’est maintenant le refuge du mont Saint-Joseph », explique Marie-Georges Bélanger, responsable des services à la clientèle.

On trouve cependant beaucoup moins de maisons ou de chalets construits à partir de conteneurs recyclés. Le climat nordique du Québec et le coût lié à l’isolation découragent les acheteurs. La réglementation trop stricte des villes forcerait aussi certains entrepreneurs à mettre leur projet sur la glace. C’est ce qui s’est passé avec l’entreprise Vert Foncé : « On avait construit trois prototypes à proximité du centre de ski Vallée du Parc à Shawinigan, mais la réglementation est si compliquée qu’on s’est tournés vers la location d’hébergements insolites. » Michel Lucier, président de Vert Foncé, espère revenir à son projet initial un jour, mais en attendant, il profite du succès de la location de ses petits chalets modulaires.



