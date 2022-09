Environnement et santé au coeur des débats à Laval

La protection des milieux verts, la vétusté des écoles et le manque d’hôpitaux comptent parmi les principaux enjeux électoraux évoqués au Devoir par certains des candidats des cinq principales formations politiques provinciales en lice à Laval, où la crise du logement soulève aussi des inquiétudes.

Des six circonscriptions libérales de Laval, une seule est tombée aux mains d’une autre formation politique, la Coalition avenir Québec (CAQ), au terme du scrutin de 2018. Quatre ans plus tard, le député de Sainte-Rose et candidat de la CAQ à sa réélection, Christopher Skeete, dresse un portrait positif de son premier mandat à ce poste. « On a agrandi les aires protégées et les refuges fauniques », en collaboration avec la Ville de Laval, se réjouit-il.

Comme les candidats de plusieurs autres formations politiques, M. Skeete estime qu’en matière de protection de l’environnement, la priorité sera de réaliser le projet de la Ville d’ajouter 568 hectares de terrains municipaux qui bénéficieront d’un statut de protection reconnu par Québec au refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles. Ce refuge faunique, qui inclut dix îles appartenant aux villes de Laval et de Rosemère, couvre actuellement 26 hectares. « Il faut en faire plus, il faut continuer d’acheter des terrains et d’en faire davantage » pour concrétiser ce projet, relève le candidat de la CAQ.

« Pour moi, c’est un super beau legs », note d’ailleurs le maire de Laval, Stéphane Boyer, qui espère que ce dossier se trouvera dans les priorités du prochain gouvernement du Québec, qui dispose de la capacité de le faire avancer. « Il faut que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs analyse la demande et l’autorise », indique l’élu municipal, qui précise qu’un encadrement réglementaire de Québec est nécessaire pour « sécuriser » le vaste espace vert sélectionné par la Ville pour agrandir ce refuge faunique.

Le candidat de Québec solidaire (QS) dans la circonscription de Mille-Îles, Guillaume Lajoie, s’inquiète pour sa part pour l’avenir des terres agricoles à Laval, qui « sont menacées actuellement par les promoteurs immobiliers ». « Laval est près de Montréal, donc elle est susceptible de prendre la charge de l’étalement urbain », qui menace d’empiéter sur des sites boisés et des terres agricoles. Le père de deux jeunes enfants estime ainsi que « des mesures doivent être prises » par le gouvernement provincial afin de mieux protéger ces espaces verts.

« Il y a plein de milieux naturels qu’on a perdus, et il est important de mettre un stop à ça », avance aussi l’ancien candidat défait à la mairie de Laval en novembre dernier, Michel Trottier, qui tente cette fois sa chance comme candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Sainte-Rose. Résident de Laval depuis plus de 30 ans, il espère aussi qu’un jour on pourra de nouveau se baigner dans la rivière des Mille Îles.

« Pour corriger ça, il faut revoir les infrastructures d’aqueduc et de traitement des eaux » afin d’améliorer la qualité de l’eau dans cette rivière, fait-il valoir. La plateforme de son parti propose ainsi d’augmenter jusqu’à six fois les redevances sur l’eau imposées aux industries afin d’utiliser l’argent récolté pour « soutenir la mise à niveau du réseau de traitement des eaux usées » dans les différentes villes du Québec.

« Manque de services »

La vétusté des écoles préoccupe pour sa part la jeune candidate péquiste dans Fabre, Catherine Dansereau-Redhead, qui est d’ailleurs enseignante au primaire dans ce secteur. « Il faudrait investir massivement pour améliorer les infrastructures pour les enfants », insiste la candidate, qui dénonce notamment les problèmes répandus de ventilation dans les classes de la province.

« Dans Saint-François, un quartier à l’est de l’île, il y a vraiment un manque de services », constate lui aussi le candidat de QS Guillaume Lajoie, qui note que « le CLSC le plus proche est à 25 minutes d’auto » de chez lui.

« Il y a un manque de CHSLD incroyable ici à Laval », relève pour sa part Michel Trottier. « Le ratio d’hôpitaux par rapport à la population est très faible », constate aussi l’ingénieur en électronique et candidat du Parti conservateur du Québec, Stéphane Turmel, qui fait un premier saut en politique.

M. Trottier se préoccupe aussi de la pénurie de logements locatifs abordables qui affecte un nombre croissant de ménages à faible revenu à Laval. « En ce moment, il s’en construit, des logements » dans la région, qui fait face à un boom immobilier, mais ceux-ci sont bien souvent « très chers », relève le candidat libéral.

Le maire Stéphane Boyer souligne quant à lui l’importance de « s’attaquer aux changements climatiques », notamment en misant sur une bonification de l’offre en transport en commun. « D’autres solutions de rechange à la voiture sont nécessaires, et on va avoir besoin de Québec pour les financer », insiste l’élu municipal.

Ce dernier réclame aussi plus d’investissements dans la prévention de la violence armée, au moment où le nombre de fusillades a connu une hausse notable l’an dernier, en particulier dans le quartier Chomedey, selon des données du Service de police de Laval. Pour lui, « si on attend pour agir qu’il y ait des accidents d’armes à feu sur le territoire, il est trop tard ».