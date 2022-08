Les flâneurs

Flâneries lavalloises

Une réflexion interactive et enrichissante sur la place de la nature dans les milieux suburbains est en cours à la Maison des arts de Laval. Y sont réunies les oeuvres de 19 artistes québécois, canadiens et français pour la Triennale Banlieue !. On peut y écouter respirer un arbre, apprécier les cyanotypes et la cosmogonie de sons recueillis dans les boisés, déambuler dans une forêt de sacs en plastique, suivre le voyage d’un virevoltant dans la banlieue torontoise, faire de la botanique avec des plantes de centre d’achats, observer les outils miniatures destinés aux oiseaux pour la construction de leur nid… Jusqu’au 30 octobre.