L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont tourné vers l’avenir

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

La Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont s’affaire à préparer sa prochaine grande campagne tournée vers l’avenir, qui visera la reconstruction et la modernisation de l’hôpital du même nom. Mais déjà, l’organisme philanthropique prévoit des événements en juin cette année afin de collecter des fonds pour soutenir les projets existants.

Le but de la future campagne est clair : rénover le centre hospitalier. « C’est vraiment important pour maintenir la position de leader et d’innovation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, que ce soit en recherche, en soins aux patients et en enseignement », explique Julie Desharnais, directrice générale de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

« On attend les plans finaux sur la séquence de modernisation de l’hôpital. On va s’y greffer parce qu’on est un partenaire essentiel, ajoute-t-elle au sujet de la campagne qui devrait s’entamer en 2024-2025 et qui s’étendra sur plusieurs années. On parle quand même d’un gros projet », s’enthousiasme-t-elle.

En août dernier, le gouvernement du Québec a fait savoir que la réfection du centre hospitalier commencera en 2024. Il a également annoncé un investissement de 2,5 milliards de dollars dans le but de rénover et d’agrandir l’hôpital. Les travaux débuteront donc après deux ans de planification par la Société québécoise des infrastructures (SQI), qui gère le projet. La première phase coûtera 94,2 millions en fonds publics.

« Ils sont en train de finaliser le montage financier pour la construction et la modernisation de l’hôpital. Une fois que tout cela sera défini et accepté par le ministère de la Santé, on va pouvoir commencer à dessiner plus concrètement les objectifs pour les prochaines années », prévoit Mme Desharnais.

Investir dans les axes d’excellence

Les investissements de la Fondation dans la future modernisation de l’hôpital seront précisés en fonction des axes d’excellence de l’organisme philanthropique : la néphrologie, l’hémato-oncologie et l’ophtalmologie. « On parle encore une fois de recherche, d’enseignement et de soins aux patients », résume la directrice générale de la Fondation.

Pour Mme Desharnais, la campagne vise à souligner la nécessité de ce nouvel hôpital. « Maisonneuve-Rosemont fait de très belles choses. Il est très innovant dans ses axes d’excellence et à d’autres niveaux pour la population de l’est de Montréal. Mais ça va lui prendre un environnement plus adapté pour poursuivre cette innovation », plaide-t-elle.

Sans préciser exactement de quelle manière concrète seront utilisés les fonds, Mme Desharnais prévoit qu’ils seront notamment investis dans la thérapie cellulaire. « Ça a commencé ici, et on reste des leaders internationaux à cet égard. Il faut continuer à aller de l’avant avec ces projets », avance-t-elle.

De grands événements en juin

À l’instar d’autres organismes philanthropiques, la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a dû revoir la planification de ses événements destinés à récolter des fonds. C’est donc un retour en force pour l’événement Montréal Passion Vin, qui aura lieu en juin prochain, se réjouit la directrice générale.

« Au-delà des grandes campagnes en philanthropie, notre quotidien est de soutenir les projets qui continuent de se développer dans l’hôpital », explique-t-elle. Ainsi, la 20e édition de l’événement visera à amasser des dons pour le projet d’agrandissement du Centre intégré de cancérologie. « On continue d’améliorer le parcours de soins du patient à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont », dit-elle au sujet de la soirée, qui se tiendra une seconde fois dans la même année en novembre prochain.

« L’événement va être en personne, à moins qu’il y ait d’autres choses qui surviennent, ajoute-t-elle en riant. Finalement, en 2022, on va avoir deux événements signatures Montréal Passion Vin ». La Fondation célébrera également la 10e édition de la soirée champagne À votre santé, le 9 juin prochain. L’engouement pour ces événements se fait sentir puisqu’ils affichent déjà complet.

Elle organise en plus la soirée Montréal Passion Gin, pour laquelle il reste encore des places en vue de son déroulement le 8 juin.

« C’est toujours intéressant de tenir ces événements. Ce sont vraiment des événements qui sont très porteurs pour la Fondation, qui la font rayonner, et qui engagent aussi nos différents partenaires », souligne Mme Desharnais.