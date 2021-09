Michael Kovrig et Michael Spavor sont en route vers le Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que Michael Kovrig et Michael Spavor étaient sur le chemin du retour au Canada.



Les deux Canadiens étaient détenus en Chine depuis décembre 2018.



M. Trudeau a déclaré en conférence de presse, vendredi soir, à Ottawa, que les deux Canadiens étaient à bord d'un avion ayant décollé de la Chine, accompagnés par l'ambassadeur canadien Dominic Barton.



Plus tôt vendredi, c'est Meng Wanzhou, la directrice financière de la société chinoise Huawei détenue au Canada, qui apprenait qu'elle était libre de retourner en Chine.



Mme Meng a conclu un accord avec les États-Unis, qui cherchaient à obtenir son extradition pour la traduire en justice pour fraude.



À la suite d'une comparution à New York, une audience en Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmé la fin des procédures d'extradition contre elle.



Les détentions en Chine des citoyens canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor ont été largement considérées comme des représailles à l'arrestation de Mme Meng par le Canada à la suite d'une demande d'extradition américaine.



Mme Meng, fille du fondateur de l'entreprise, avait été assignée à résidence à Vancouver dans l'attente d'une éventuelle extradition vers les États-Unis.



Alors que la Chine a publiquement soutenu qu'il n'y avait aucun lien entre l'affaire Meng et l'emprisonnement de MM. Kovrig et Spavor, elle a laissé entendre que si elle était autorisée à être libérée, cela pourrait être favorable aux deux hommes canadiens.

À voir en vidéo