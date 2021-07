Plus de 160 tombes anonymes découvertes en Colombie-Britannique

La Première Nation Penelakut, en Colombie-Britannique, a identifié plus de 160 tombes anonymes sur l’île de Kuper, au large de Vancouver.

Plusieurs membres des communautés avoisinantes fréquentaient ce pensionnat, selon le chef Joan Brown.

«Nous reconnaissons avec un énorme deuil et une énorme perte que plusieurs ne sont jamais retournés à la maison. C’est impossible de se remettre d’un génocide et de la violation des droits humains», ajoute-t-il dans un communiqué publié le 8 juillet. «La guérison et un processus continu, parfois heureux, mais parfois nous perdons d’autres personnes parce que le poids est trop lourd.»

L’école gérée par l’Église catholique a été ouverte 1889 puis fermée en 1975.

Plus de détails suivront.