Weber tout près d’un retour au jeu

Petit à petit, le Canadien de Montréal retrouve ses piliers en vue des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Le capitaine Shea Weber s’est ainsi entraîné mardi pour la première fois avec ses coéquipiers depuis sa mystérieuse blessure.

Weber, qu’on soupçonne de traîner une blessure à une main, a effectué quelques répétitions à la pointe en supériorité numérique pendant la séance d’entraînement à Brossard. Il semble de plus en plus certain que le vétéran âgé de 35 ans sera à son poste dès le début des séries. « Je suis très, très confiant. C’était important qu’on le revoie sur la patinoire aujourd’hui. Tout s’est bien déroulé et [mercredi], il franchira une autre étape dans sa rééducation. Nous sommes donc très, très confiants qu’il sera à 100 % prêt à jouer, et à moins qu’il se produise quelque chose d’ici les prochains jours, oui, il sera dans la formation partante », a indiqué l’entraîneur-chef par intérim, Dominique Ducharme, en visioconférence.

Weber s’était entraîné en solitaire avant le groupe samedi et dimanche, et l’équipe a pris part à des exercices hors glace lundi. Le vétéran n’a pas joué depuis le 28 avril dernier contre les Maple Leafs de Toronto en raison d’une blessure au haut du corps.

Shea Weber, Jesperi Kotkaniemi, Cole Caufield, Tomas Tatar, Corey Perry, Nick Suzuki, Josh Anderson, Brendan Gallagher, Jeff Petry et Tyler Toffoli ont tous pris part à des exercices avec les unités spéciales sur la deuxième patinoire du Complexe Sportif Bell, adjacente à la principale.

D’ailleurs, même s’ils portaient les chandails gris octroyés habituellement aux joueurs laissés de côté, Kotkaniemi et Caufield ont effectué quelques exercices sur la deuxième vague de l’avantage numérique, à la place de Joel Armia et Eric Staal. Ducharme a confirmé que Caufield et Kotkaniemi ne seront pas en uniforme pour le premier match de la série face aux Maple Leafs, mais a précisé qu’ils pourraient être appelés en renfort plus tard pendant celle-ci. « Une série, ce n’est pas juste un match. On a vraiment besoin de notre profondeur. Nous avons de bons joueurs dans notre alignement. Je m’attends à ce qu’on utilise 14 ou 15 attaquants, ainsi que 7 ou 8 défenseurs pendant cette série », a d’abord évoqué Ducharme, avant d’enchaîner avec l’analogie du clou au sujet de Kotkaniemi.

« Il a connu une fin de saison plus difficile. Vous savez, quand vous rentrez un clou, et que vous tapez dessus, parfois il peut crochir. Si tu continues de frapper dessus, il va juste devenir encore plus croche. Avec notre fin de saison [chargée], nous n’avions pas le temps de remettre le clou droit. Ainsi, avec la dernière semaine de préparation, nous avons remis [Kotkaniemi] droit », a imagé l’entraîneur.

Romanov laissé de côté

Par ailleurs, les trios sont demeurés identiques à ceux des derniers jours. En défense, Weber a effectué des répétitions avec Jon Merrill, tandis que Joel Edmundson était jumelé à Petry, et Brett Kulak à Ben Chiarot. Alexander Romanov était en trop, tout comme Xavier Ouellet et Erik Gustafsson.

Ducharme a indiqué que Romanov ne sera pas en uniforme lors du premier match de la série contre les Maple Leafs à cause de « petites choses » qui ne sont pas à point dans son jeu. Il a notamment fait référence aux nombreuses adaptations qu’un défenseur européen doit faire entre les patinoires internationales et celles de la Ligue nationale de hockey (LNH).

D’autre part, Ducharme a paru optimiste quant au retour au jeu du gardien étoile Carey Price, qui a pris part avec Gallagher au dernier match de la saison du club-école du Canadien lundi. Il s’agissait d’un bref séjour de rééducation pour les deux piliers de la formation montréalaise en vue des séries éliminatoires de la LNH.

« J’ai discuté avec Carey ce matin, et nous sommes très satisfaits de son temps de jeu hier. Il devait jouer la moitié de la rencontre, mais il a demandé à Joël [Bouchard, l’entraîneur-chef du Rocket] de jouer un peu plus, pour peaufiner quelques détails, ce qui était bien », a expliqué Ducharme.

Le Tricolore s’envolera vers Toronto après un court entraînement mercredi, en prévision du premier match de la série, vingt-quatre heures plus tard. Le Canadien et les Maple Leafs s’affronteront en séries éliminatoires de la LNH pour la première fois depuis 1979.

Interrogé à savoir laquelle des deux équipes était la favorite pour l’emporter, Dominique Ducharme n’est pas passé par quatre chemins. « Quand tu regardes l’équipe des Leafs sur papier, c’est un groupe extrêmement talentueux. Je n’étais pas là dans les années 1940, 1950 ou 1960, mais c’est probablement l’une des meilleures éditions de leur histoire. Beaucoup de talent, donc ça représente un défi pour nous, mais nous aimons , nous, les défis »