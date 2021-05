Seña et Viñedo Chadwick: à la hauteur de leur réputation

Sécateurs Riviera 2020, Vin Orange, Swartland, Badenhorst, Afrique du Sud (23 $ – 13995027). Le vin orange a la cote et c’est bien mérité. Ne serait-ce que parce qu’il ouvre des horizons et élargit les possibilités d’accompagnement à table. Et elles sont nombreuses ! Cet assemblage chenin (75 %) et grenache blanc offre immédiatement un relief bien senti, avec ce grain particulier de tisane macérée et cette jolie amertume qui allonge la finale. Superbe équilibre d’ensemble et une référence, surtout à ce prix. (5+) ★★★ ©

Château de Gaudou « Renaissance » 2018, Cahors, Sud-Ouest, France (25,15 $ – 10272093). Ce malbec a de l’encre dans le crayon ! Beaucoup d’encre, destinée à un romancier qui souhaiterait, par exemple, en décrire la structure et la vigueur, dans ce millésime de fruit mûr fort bien nourri. Mais attention ! L’histoire se corse tout de même au second chapitre, avec cette bouche relevée d’une pointe d’astringence que l’acidité raffermit plus encore. Bref, un solide rouge qui trace la voie aux rognons moutarde et autres bidoches carnées ! (5+) ★★ 1/2 ©

Fontimple Vacqueyras 2019, Rhonéa, Rhône, France (25,50 $ – 14294687). Ce rouge musclé débordant de fruits se dote rapidement d’un charme immédiat avec ses notes florales anisées et sa bouche ronde et riche dont on s’entiche rapidement. Mais attention ! Il y a une puissance tapie derrière, avec cette impression de légère sucrosité à la clef. (5) ★★ 1/2 ©

Le Cigare Volant « Cuvée Oumuamua » 2018, Central Coast, États-Unis (26,35 $ – 14602889). Cet assemblage où domine le grenache noir (complété de cinsault et de syrah) issu de six régions spécifiques est un joli tour de force, qui consacre une fois de plus l’instinct et le doigté de Randall Grahm à créer une synergie parfaite entre cépages, terroirs et microclimats. Il est malin, ce Randall, car voilà un rouge mesuré et complet qui ne lasse pas. En raison de sa fraîcheur immédiate, mais surtout de son acuité, de cette espèce de fine tuning, pour le dire en français de France, savamment orchestré, livrant sur une bouche souple des notes florales et épicées où la griotte s’affiche en fin de parcours. Accessible, il régale déjà avec un plaisir ici non dissimulé, surtout sur quelques côtes de porc aux olives et aux herbes de Provence. (5) ★★★ 1/2 ©

Beaujolais-Villages Blanc 2018, Jean-Marc Burgaud, Beaujolais, France (26,45 $ – 13603943). Ce chardonnay donne l’impression d’avoir visité les terroirs de la Sèvre et Maine et de Chablis tant il contracte ici le fruité pour en assurer une tension, un relief bien senti. Inhabituel cependant, car il semble ici que ce soit le terroir local combiné au doigté de l’artiste qui trace ce profil longiligne où la nuance minérale domine, plutôt que l’impact millésime. Un blanc sec de tenue, de caractère, fort digeste. (5) ★★★ ©

Cairanne 2019, Domaine Richaud, Rhône, France (42,25 $ – 12711037). Marcel Richaud et sa fille Claire, chargée des vinifications, n’ont pas attendu que l’appellation passe récemment au rang de cru pour livrer la marchandise, tout en précisant les possibilités du terroir local. L’homme aime sa terre et ça se sent. Il en tire une sève royale, riche et étoffée, presque grasse sur le plan des tanins, qui roulent et déboulent en bouche avec charme, suavité et velouté de texture. Le tout demeure fort harmonieux, malgré une alcoométrie particulièrement élevée. Ce 2019 est dans sa prime jeunesse, encore monolithique mais prometteur en raison d’une fraîcheur sous-jacente, et surtout d’une empreinte terroir sensible. Bref, un grand rouge qui se savoure lentement, à table, sur un tagine d’agneau, par exemple. (10+) ★★★★ ©