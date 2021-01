La Loba, La Chica

Sophie Fustec est La Chica, autrice-compositrice-interprète française aux racines vénézuéliennes qui, par sa plume soignée, son piano mélodieux (elle aime citer l’influence de Debussy) et sa voix limpide, fait songer à un croisement entre Björk et la pop espagnole de Mecano, populaire dans les années 1980. C’est en tout cas le constat à faire en écoutant son premier album,

, paru il y a deux ans ; sur l’EP

, la musicienne soulage ses orchestrations des ingrédients électroniques (hormis ce discret synthé sur la 3

chanson) pour porter notre attention sur sa voix et son piano, dont elle extrait parfois les petits sons percussifs qui rythment certaines de ses compositions. Le dépouillement lui va à merveille : on goûte pleinement l’interprétation de la musicienne, qui offre un minialbum ravissant et diversifié. Les harmonies vocales d’

charment,

et la planante

jouent d’audace avec leurs structures évolutives, alors que sur la saisissante

, Fustec prend des airs de rappeuse farouche. Captivant !