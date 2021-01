Lightspeed lance un réseau de fournisseurs

Lightspeed POS élargira ses activités pour y inclure des fournisseurs, la société de technologie montréalaise tentant de concurrencer les détaillants électroniques dominants comme Amazon.

Lightspeed, qui offre des logiciels infonuagiques pour les détaillants et les restaurants afin de gérer leurs caisses enregistreuses et leurs systèmes de paiement, a lancé mardi un nouveau service pour aider les détaillants à réapprovisionner leurs stocks. Le nouveau système, appelé Lightspeed Réseau de fournisseurs, est lancé pour les magasins de vélos, les animaleries, les bijouteries et les détaillants d’articles de sport de plein air en Amérique du Nord.

Le nouveau service aidera les petits détaillants et les fournisseurs indépendants à mieux concurrencer Amazon, a fait valoir le chef de la direction de Lightspeed, Dax Dasilva. « Un grand commerçant de commerce électronique comme Amazon a une grande visibilité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement — et détient beaucoup de données. Dans ce cas, nous utilisons toutes les données disponibles au profit des petites et moyennes entreprises indépendantes et leurs fournisseurs », a expliqué M. Dasilva.

Le système vise à donner aux clients au détail de Lightspeed un marché en ligne pour rechercher de nouveaux fournisseurs de produits populaires, a-t-il ajouté. Un autre objectif est de rendre plus efficace pour les petits magasins le téléchargement de descriptions de produits et de photos pour les achats en ligne, alors que la pandémie de COVID-19 force davantage de magasins locaux à s’appuyer sur le commerce électronique.

« Nous espérons également redonner des avantages aux fournisseurs pour les aider à ajuster leur fabrication pour ce qui est vraiment populaire […] afin que les détaillants indépendants n’aient finalement pas de stocks morts et poussiéreux », a souligné M. Dasilva. En permettant aux petits détaillants et aux fournisseurs de passer outre les télécopies, les appels téléphoniques et l’envoi par courriel de bons de commande, M. Dasilva estime que Lightspeed saura convaincre davantage d’entreprises à utiliser son logiciel.

Lightspeed n’est pas la seule entreprise technologique à s’attaquer à la chaîne d’approvisionnement — bien que différentes entreprises adoptent des approches différentes. Shopify, établie à Ottawa, investit dans les centres d’expédition et de traitement des commandes pour les petites entreprises, tandis que la société américaine de technologie financière Square dispose d’un magasin d’applications qui comprend un logiciel de gestion des stocks.

Ces activités pourraient devenir d’énormes affaires. En novembre, Statistique Canada a indiqué que la majorité des ventes en ligne au pays en 2019 se faisaient entre les entreprises et leurs chaînes d’approvisionnement. Les grossistes ont contribué à hauteur de 85 milliards aux 305 milliards de dollars de ventes en ligne au pays en 2019, tandis que le transport et l’entreposage représentaient 60 milliards, que la fabrication valait 38 milliards et que les détaillants valaient 22 milliards, selon Statistique Canada.