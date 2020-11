Profits et revenus en hausse pour Metro

Metro a affiché un profit du quatrième trimestre en hausse de plus de 10 % par rapport à l’an dernier, la chaîne d’épiceries et de pharmacies ayant continué à voir ses ventes croître pendant la pandémie.

Le propriétaire des supermarchés Metro et des pharmacies Jean Coutu a affiché un bénéfice de 186,5 millions, ou 74 ¢ par action, pour le trimestre clos le 26 septembre. En comparaison, il avait engrangé un profit de 167,4 millions, ou 66 ¢ par action, lors de la même période l’an dernier.

Pour l’ensemble de son exercice, Metro a vu ses ventes croître de plus de 7 % et son profit net bondir de 11,5 % à 796 millions.

Le chef de la direction de Metro, Eric La Flèche, a estimé que les résultats témoignaient d’une « solide performance généralisée ». « Après une vigoureuse première moitié d’année, notre performance dans la deuxième moitié de l’année a été alimentée en partie par une croissance des ventes attribuable à la pandémie », a-t-il indiqué aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

Metro s’attend à ce que ses revenus alimentaires continuent de croître à un rythme plus élevé qu’habituellement à court terme, alors qu’une portion des dépenses consacrées aux restaurants et aux services alimentaires continue d’être transférée aux détaillants en alimentation, a précisé M. La Flèche.

L’achalandage dans les magasins a continué à s’améliorer au cours du trimestre, mais reste toujours en forte baisse par rapport à l’an dernier, a-t-il ajouté. Cependant, la « plus grande taille du panier », soit une augmentation du montant dépensé par les consommateurs lors de leur visite à l’épicerie, a plus que contrebalancé le recul du nombre de visiteurs.

Les revenus pour la période de 12 semaines ont totalisé 4,1 milliards, alors qu’ils s’étaient chiffrés à près de 3,9 milliards l’an dernier. Les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an ont progressé de 10 %, tandis que celles des pharmacies ouvertes depuis au moins un an ont grimpé de 5,5 %.

Sur une base ajustée, le profit de Metro s’est chiffré à 193,1 millions, ou 77 ¢ par action, en hausse par rapport à celui de 174 millions, ou 68 ¢ par action, de la même période l’an dernier.

Metro exploite un réseau d’environ 950 supermarchés, sous diverses enseignes, dont Metro et Super C, ainsi que 650 pharmacies, surtout sous les enseignes Jean Coutu et Brunet.