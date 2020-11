La fête des Morts s’adapte à la COVID-19

La COVID-19 a poussé artistes, restaurateurs et institutions de diffusion culturelle à faire preuve de créativité pour souligner cette année le Jour des morts, une fête qui inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

La célébration ancestrale du Jour des morts remonte à la civilisation Aztèque, qui soulignait le retour spirituel transitoire de leurs défunts en leur dédiant des rituels et des offrandes pendant vingt jours de festivités. Le début novembre fut instauré par les colons espagnols comme date officielle pour les célébrations afin de les faire coïncider avec les célébrations chrétiennes.

Tradition culinaire pour emporter

Chaque année, Carolina B. Escobar et Ariane Robitaille, propriétaires du restaurant mexicain Tequila Lounge situé au quartier Nouvo Saint-Roch à Québec, confectionnent un autel d’offrandes garni de fleurs, nourriture, bougies, photos et bouteilles de tequila et mezcal pour montrer et expliquer à leurs clients ce qu’est la tradition culturelle et gastronomique mexicaine autour de cette fête.

«Nous n’avons pas pu le faire cette année mais nous avons tout de même concocté un menu spécial Fête des morts pour emporter, qui a attiré de nouveaux cliens», dit Ariane, originaire de la ville de Québec.

«La fête des Morts est une occasion importante depuis l’ouverture de notre restaurant il y a cinq ans. Notre clientèle étant 80 % québécoise, nous tenons à leur faire découvrir la cuisine et les traditions authentiques mexicaines», dit Carolina, originaire de la ville de Mexico, chef du restaurant.

Cette année ce menu offrait deux éléments essentiels aux tables mexicaines à l’occasion du jour des Morts : «pan de muerto» (brioche ronde sucrée représentant le cycle de la vie et la mort) et «tamales» (papillote amérindienne pré-hispanique faite avec une pâte de maïs farcie et emballée avec une feuille de maïs ou de bananier).

En amour et en affaires

L’aventure culinaire des jeunes sommelières de tequila diplômées de l’Académie du Tequila au Mexique a débuté six ans plus tôt à Mexico. Après y avoir rencontré Carolina en 2010, Ariane décide de s’y établir pour le bon avec elle en 2014. Elles songent à se marier peu de temps après.

«Nous avons décidé d’ouvrir un kiosque de bouffe mexicaine de rue pour pouvoir payer notre mariage. Nous nous sommes mariées quelques mois plus tard et nous sommes venues au Québec en voyages de noces. Nous voilà près de six ans plus tard, toujours en lune de miel !», rigole Ariane.

À leur arrivée à Québec, les entrepreneuses dans la mi-vingtaine ont eu un coup de coeur pour le local qui occupe actuellement leur restaurant et décident d’y établir pignon sur rue en juillet 2015.

«Lorsque la pandémie nous a obligé à fermer le restaurant au mois de mars, nous avons commencé à confectionner des masques artisanaux pour nos amis et familles pour nous occuper. Peu à peu, nous avons commencé à les vendre via notre page Facebook et ce fut un succès !», raconte vivement Carolina. Ainsi, elles ont créée l’entreprise Le Beau Masque qui embauche actuellement huit couturières et une patroniste à temps plein.

Place au spectacle, en ligne !

La COVID-19 est venue également changer les plans de León Jorge Medina, co-fondateur du projet musical Los Viejha et co-créateur de la comédie musicale La Tilica. Ce spectacle met en scène une trentaine de musiciens et de danseurs, majoritairement mexicains mais également québécois et d’autres nationalités.

Présenté depuis 2014 au Petit Olympia à Montréal, chaque édition du spectacle est conçue autour d’une thématique différente visant à démystifier l’origine et la signification de la fête des Morts. «À travers un rite collectif je souhaitais honorer la mémoire de nos défunts. Mon grand-père était musicien et la meilleure manière de célébrer sa vie est en lui organisant une fête où l’on puisse jouer de la musique», dit M. Medina.

En raison de la pandémie il n’y aura pas de nouvelle édition du spectacle cette année. Toutefois, le spectacle de La Tilica 2019 intitulé Je suis la Muerte sera diffusé gratuitement en ligne par ce soir le 2 novembre 2020 à 19h par Facebook Live.

«La diffusion en ligne nous permet d’atteindre un public plus large en région et même à l’étranger. Notre publicité s’adresse davantage au public québécois car nous souhaitons les intéresser à notre spectacle et à notre culture, c’est pour cela que notre spectacle a été conçu en français», ajoute M. Medina.

Virage numérique des célébrations

L’Université Nationale Autonome du Mexique au Canada (UNAM-Canada) à Gatineau a dû adapter elle aussi les célébrations qu’elle organise à l’occasion de la fête des Morts. L’institution offre au public une série d’activités commémoratives jusqu’au 6 novembre.

Au total, 15 événements sont disponibles en ligne gratuitement. Des offrandes virtuelles, des conférences thématiques, un atelier virtuel enfant-parent, des capsules audiovisuelles culturelles, une pièce et un podcast théâtraux ainsi qu’une compilation de danse et musique folklorique par le ballet Aztlán.