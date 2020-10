Dépistage obligatoire réclamé pour les employés des CHSLD

À la lumière des taux de dépistage insuffisants en CHSLD, le Conseil de la protection des malades (CPM) juge la situation « dangereuse et inacceptable » et presse les CIUSSS et les CISSS d’exiger de leurs employés et des proches aidants qu’ils soient testés de façon régulière. « Si les autorités sanitaires ont le droit d’exiger le confinement de millions de citoyens et la fermeture de centaines de milliers de commerces, elles ont aussi le droit d’exiger que les membres du personnel œuvrant dans des lieux sensibles à la contagion subissent les tests de la COVID-19 », a dénoncé lundi le CPM. La semaine dernière, Le Devoir révélait que seulement 10 % des employés de certains CHSLD étaient dépistés régulièrement.