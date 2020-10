7 Ganja (Haut-Karabakh), le 6 octobre 2020 | Une femme marche parmi les débris qui restent de son domicile, détruit par les affrontements au Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans la ville de Ganja. Les combats sévissent dans la région de manière soutenue depuis le 27 septembre, malgré la signature d'un cessez-le-feu vendredi. Aziz Karimov EPA via Associated Press