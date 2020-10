12 États américains à surveiller

La réélection de Donald Trump ou l’entrée de Joe Biden à la Maison-Blanche risque de se jouer dans une poignée d’États américains. La pandémie de COVID-19 et sa gestion par Donald Trump brassent les dés. Regard sur ces champs de bataille décisifs pour l’avenir des États-Unis.

Floride

21,4 millions d’habitants

65 ans et plus : 21 %

Blancs : 77,3 %

Afro-Américains : 16,9 %

Hispaniques : 26,4 %.

Vote en 2016

Républicains : 49,02 %

Démocrates : 47,82 %

Participation : 75 %.

À l’exception d’en 1992, l’État a toujours voté pour le gagnant de l’élection présidentielle depuis 1964 et le résultat du vote dans le Sunshine State va donc une fois de plus attirer l’attention en 2020, en raison de son caractère décisif. Donald Trump y est chez lui, après y avoir officiellement élu domicile l’an dernier. Il a remporté la Floride face à Hillary Clinton en 2016 avec une majorité de 1,2 % et avec l’appui tant des retraités, nombreux dans cet État, et des femmes que de la communauté américano-cubaine du sud de l’État, particulièrement réceptive à la caricature socialiste et communiste que le président exploite pour dépeindre, à tort, le programme politique des démocrates. Mais le vent pourrait bien tourner. Depuis le début de septembre, plusieurs sondages accordent en effet la victoire à Joe Biden, avec une avance de 3 points sur Trump, selon le dernier coup de sonde de l’institut St. Pete. La dernière fois que la Floride a voté démocrate, c’était en 2012, pour Barack Obama.

Michigan

9,9 millions d’habitants

65 ans et plus : 17,7 %

Blancs : 79,2 %

Afro-Américains : 14,1 %

Hispaniques : 5,3 %

Vote en 2016

Républicains : 47,50 %

Démocrates : 47,27 %

Participation : 63 %

C’est une brique importante du « Mur bleu », cet ensemble de 12 États américains qui, entre 1992 et 2012, ont voté avec constance pour les démocrates. En 2016, Donald Trump a remis l’État dans les mains des républicains en tournant habilement le couteau dans la plaie des travailleurs, pleins de ressentiment envers Washington après avoir vu leurs emplois massivement délocalisés ailleurs dans le monde. La peur et la colère des ouvriers du secteur de l’automobile, qui ont perdu des conditions de travail en or dans la première décennie du siècle, ont été un des moteurs de ce mouvement, jumelées à une chute du vote afro-américain d’environ 12 % par rapport aux années Obama.

Mais la victoire s’est jouée sur une mince majorité de 10 000 voix à peine et sur des appuis que les années Trump, avec leurs espoirs déçus, la montée des mouvements appelant à l’égalité, dans la foulée de la mort de George Floyd, et les effets délétères de la pandémie sur les habitants de l’État, semblent avoir érodés. Au 27 septembre, un coup de sonde du Marist College y donnait Joe Biden en avance sur Donald Trump par 9 points.

Pennsylvanie

12,8 millions d’habitants

65 ans et plus : 18,7 %

Blancs : 81,6 %

Afro-Américains : 12 %

Hispaniques : 7,8 %

Vote en 2016

Républicains : 48,17 %

Démocrates : 47,46 %

Participation : 60,27 %

C’est par moins d’un point de pourcentage que Donald Trump a remporté cet État en 2016, principalement en faisant tourner à son avantage le vote dans les comtés anciennement miniers de la Pennsylvanie, où les travailleurs sans emploi sont depuis longtemps en colère. Dans ces régions blanches, industrielles, pauvres et sous-éduquées, le président américain jouit encore d’une certaine popularité, surtout auprès des retraités et de travailleurs syndiqués catholiques, pourfendeurs de l’avortement et défenseurs du second amendement de la Constitution sur le port des armes à feu. Mais si son message de l’« Amérique en premier » y percole toujours, plusieurs éléments de sa base commencent également à douter de la capacité du président à réellement unifier le pays et à « travailler pour eux ».

Pour Joe Biden, ce climat mouvant pourrait être à son avantage, dans cet État que les sondeurs placent désormais dans le camp des possibles gains pour les démocrates. Dans les banlieues riches de Philadelphie, des champs de bataille qui pourraient faire pencher la balance, le candidat y mène désormais dans les sondages par 62 % des intentions de vote contre 34 % pour Donald Trump. C’est 28 points de plus que pour Hillary Clinton à la sortie des urnes en 2016.

Wisconsin

5,8 millions d’habitants

65 ans et plus : 17,5 %

Blancs : 87 %

Afro-Américains : 6,7 %

Hispaniques : 7,1 %

Vote en 2016

Républicains : 47,22 %

Démocrates : 46,45 %

Participation : 67,34 %

Avant de contracter la COVID-19, Donald Trump avait planifié deux rassemblements partisans le 3 octobre à La Crosse et à Green Bay, et ce, en dépit des recommandations du Groupe de travail sur le coronavirus de la Maison-Blanche d’augmenter la distanciation physique au « degré maximal possible », particulièrement dans les zones rouges comme celle-ci.

Fin août, le président est venu galvaniser ses partisans au centre de l’État tout en narguant les démocrates qui tenaient leur convention nationale virtuelle depuis Milwaukee à ce moment-là, confirmant ainsi l’importance du Wisconsin dans la bataille électorale en cours.

Avec la Floride, le Michigan et la Pennsylvanie, cet État fait partie des « Big Four », les quatre grands États qui ont changé de main en 2016 à la faveur de Donald Trump, mais sur la base d’une majorité très mince. Au Wisconsin plus qu’ailleurs.

Donald Trump y a encore des appuis forts dans les banlieues de Milwaukee, où le rajeunissement et l’élévation du niveau d’éducation des électeurs sont en cours, comme ailleurs sur le territoire américain, mais à une vitesse moindre. La région de Fond-du-Lac lui est encore acquise, même si dans les zones agricoles de l’État plus au nord des voix se font désormais entendre contre les politiques du président, qui sont loin d’avoir donné les résultats promis en 2016.

Et même si Joe Biden mène dans les sondages, son avance, de 10 points au début de l’été, face au républicain tend à fondre — elle est désormais de 2 ou 3 points — à l’approche du vote.

Arizona

7,2 millions d’habitants

65 ans et plus : 18 %

Blancs : 82,6 %

Afro-Américains : 5,2 %

Hispaniques : 31,7 %

Vote en 2016

Républicains : 48,08 %

Démocrates : 44,58 %

Participation : 74,17 %

Acquis aux républicains depuis les années 1950, à l’exception d’une parenthèse Bill Clinton pour son deuxième mandat seulement, l’Arizona n’est plus une certitude pour le parti de Donald Trump, qui l’avait remporté avec à peine plus de 3 points d’avance en 2016. Et pour cause. Aimant à retraités américains pendant des années, l’État est en voie de rajeunissement depuis le début du siècle avec l’arrivée massive de travailleurs spécialisés dans le domaine des technologies et de jeunes professionnels éduqués séduits par le climat chaud de zones urbaines moins densifiées que dans la Californie voisine.

Et la reconfiguration des forces politiques en place est désormais perceptible, avec l’ajout de 900 000 nouveaux électeurs depuis 2012 qui ont réduit l’écart entre les partisans des deux formations politiques. Aux élections de mi-mandat, il y a deux ans, l’État a élu une sénatrice démocrate, Kristen Sinema, une première depuis la fin du règne de Dennis DeConcini en 1994. Phoenix, la ville principale de l’État, est passée aux mains des démocrates l’an dernier. Ils détiennent également la majorité des sièges du conseil. Les banlieues de Phoenix sont aussi en train de changer de couleur.

Les jeux sont donc loin d’être faits pour les républicains, les sondages indiquant une avance de 2 à 10 points pour Joe Biden sur Donald Trump dans cet État. L’ex-vice-président séduit avec force les électeurs éduqués et ceux de la région de Phoenix, qui représentent les deux tiers de l’électorat en Arizona.

Maine

1,3 million d’habitants

65 ans et plus : 21,2 %

Blancs : 94,4 %

Afro-Américains : 1,7 %

Hispaniques : 1,8 %

Vote en 2016

Républicains : 44,87 %

Démocrates : 47,83 %

Participation : 72,53 %

Petit État, mais gros enjeu. En 2020, les démocrates vont chercher à s’emparer des quatre sièges au Collège électoral, dont un a été accordé à Donald Trump en 2016 même si Hillary Clinton a remporté le Maine. C’est une particularité de ce coin de pays, le républicain ayant obtenu la majorité dans le deuxième district, le territoire conservateur peu peuplé du Maine qui semble toujours lui être acquis, quatre ans plus tard, d’ailleurs.

C’est que l’État de la Nouvelle-Angleterre reste encore profondément divisé.

D’un côté, on trouve une pauvreté qui s’est accentuée, avec une diminution du revenu médian entre 2017 et 2018 et l’augmentation des coûts d’accès au logement, à l’éducation et aux soins de santé, particulièrement dans les régions rurales. Signe de dégradation sociale, la gouverneure démocrate, Janet Mills, a nommé en 2019 son premier directeur de la lutte contre les opioïdes, qui ont été responsables de 84 % des décès par surdose de drogue cette année-là.

De l’autre côté, le Maine côtier et le Maine plus urbanisé doivent composer avec les changements climatiques, qui menacent plus de 12 000 résidences en raison de l’augmentation du niveau de la mer. Les mutations économiques et politiques de conservation nécessaires pour y faire face divisent, comme ailleurs au pays.

L’État pourrait également faire pencher la balance dans la course au Sénat, avec le siège menacé de la républicaine Susan Collins. Sa défaite aiderait les démocrates à retrouver une majorité à la Chambre haute.

Ohio

11,6 millions d’habitants

65 ans et plus : 17,5 %

Blancs : 81,7 %

Afro-Américains : 13,1 %

Hispaniques : 4 %

Vote en 2016

Républicains : 51,69 %

Démocrates : 43,56 %

Participation : 71,33 %.

Ce n’est pas un hasard si, au lendemain du premier débat télévisé, le candidat Joe Biden a décidé de faire campagne en Ohio, même si la chose reste un peu surprenante.

C’est qu’il y a un an à peine, cet État de la Rust Belt, l’ancien cœur industriel du pays, était en effet loin d’être considéré comme un État clef de la campagne électorale en cours, après avoir été remporté en 2016 par Donald Trump avec une large majorité de plus de 8 points. C’était la plus grande avance pour un président depuis trois décennies. Le républicain y avait acquis travailleurs et chômeurs avec son discours aux accents identitaires appelant à un protectionnisme économique et à une renégociation des accords internationaux, dont l’ALENA, accusés d’avoir fait perdre des emplois dans cette région. Mais le vent semble y avoir tourné.

Les derniers sondages compilés par Real Clear Politic laissent entrevoir une avance de 3,3 points dans les intentions de vote pour Joe Biden. Un sondage de Fox News réalisé entre le 20 et le 23 septembre confirme cette avance, avec 50 % pour Biden et 45 % pour Trump, qui a qualifié ces chiffres de « fausses nouvelles ».

L’ex-vice-président s’y présente cette année avec confiance, réussissant plus facilement à rejoindre les hommes de l’État qui avaient tourné le dos à Hillary Clinton. Son message sur les promesses non tenues du président américain, particulièrement en matière de création d’emplois dans le secteur manufacturier, semble également résonner en faveur des démocrates cette année.

Minnesota

5,6 millions d’habitants

65 ans et plus : 16,3 %

Blancs : 83,8 %

Afro-Américains : 7 %

Hispaniques : 5,6 %

Vote en 2016

Républicains : 44,92 %

Démocrates : 46,44 %

Participation : 74,72 %

Il n’y a plus de certitudes pour les démocrates au Minnesota, qui ont remporté cet État au cours des 11 dernières courses présidentielles, la dernière fois avec une avance d’à peine 1,5 point.

Dans cet État plus blanc que la moyenne nationale, les républicains sont en progression lente, mais constante, depuis le début du siècle, profitant du clivage qui se poursuit partout au pays entre les électeurs des villes, plus démocrates, et ceux des campagnes, qui le sont moins.

Ainsi, le parti de Donald Trump tend à renforcer son emprise dans les régions rurales blanches, oui, mais également au sein des travailleurs syndiqués et des agriculteurs, qui penchaient davantage vers la gauche politique jusqu’à très récemment. Dans les zones minières, le président américain reste également très populaire.

Le terrain est donc glissant pour Joe Biden, même si deux éléments viennent jouer en sa faveur depuis mai dernier. D’abord, l’assassinat de George Floyd, étouffé par un policier blanc en pleine rue, qui pourrait accroître la mobilisation du vote afro-américain en sa faveur. Ensuite, la grande insatisfaction des électeurs de cet État face à la gestion de la pandémie par la Maison-Blanche. En août dernier, 61 % d’entre eux disaient être moins enclins à voter pour Donald Trump pour cette raison, selon un sondage de l’Emerson College. 55 % estiment que Joe Biden est le mieux placé pour gérer la crise sanitaire. Trump ne récolte que 32 % des appuis, indique un sondage Fox News.

Nevada

3,1 millions d’habitants

65 ans et plus : 16,1 %

Blancs : 73,9 %

Afro-Américains : 10,3 %

Hispaniques : 29,2 %

Vote en 2016

Républicains : 45,50 %

Démocrates : 47,92 %

Participation : 76,83 %

Il n’y a pas de fidélité au Nevada, État qui oscille entre démocrates et républicains dans l’ensemble des sphères de la représentation politique depuis plusieurs années. Actuellement, l’État est entre les mains du parti de Joe Biden, du gouverneur aux sénateurs en passant par les députés de la Chambre des représentants et ceux de l’État, et tout ça après avoir voté pour Hillary Clinton en 2016. Mais l’ex-vice-président n’y est pas assuré d’une victoire pour autant dans la course présidentielle en cours.

Oui, l’homme mène dans les sondages, comme dans le dernier coup de sonde de l’University of Nevada-Las Vegas Lee Business School qui lui accorde 5 points d’avance sur Donald Trump. Mais il fait face à plusieurs écueils, à commencer par des appuis très minces auprès de l’électorat hispanique dans cet État, qui lui a préféré Bernie Sanders lors des primaires du parti en février dernier et qui pourrait ne pas se rendre aux urnes en novembre prochain pour cette raison.

Paradoxe, Biden est menacé également par l’effondrement du secteur de l’hôtellerie et du divertissement en raison de la pandémie de COVID-19, secteur qui, par ses syndicats, mobilise depuis des années ses travailleurs en faveur du candidat démocrate. Même s’il y investit peu en publicité, Donald Trump y a fait plusieurs incursions depuis le début de la campagne afin de profiter de la colère et de la frustration des chômeurs, surreprésentés dans cet État à cause de la pandémie.

New Hampshire

1,4 million d’habitants

65 ans et plus : 18,7 %

Blancs : 93,1 %

Afro-Américains : 1,8 %

Hispaniques : 4 %

Vote en 2016

Républicains : 47,25 %

Démocrates : 47,62 %

Participation : 75,03 %

Cet État de la Nouvelle-Angleterre vote démocrate aux élections présidentielles depuis Bill Clinton en 1992, avec une petite parenthèse Bush fils lors de son premier mandat. Mais la dernière fois, en 2016, il l’a fait en donnant une minuscule majorité de 0,4 % à la candidate Hillary Clinton. Autrement dit, une avance d’à peine 3000 votes.

Cela explique donc pourquoi Donald Trump a décidé de faire de cet État une priorité dans sa campagne de réélection. Il s’y est rendu fin août pour réchauffer ses partisans, faisant du New Hampshire son premier arrêt de campagne après la convention nationale républicaine. Il y a raillé l’absence de son rival démocrate, qui n’y a pas encore mis les pieds. Son vice-président, Mike Pence, y est retourné à la mi-septembre, et ce, dans une stratégie claire visant à gagner là ce que les républicains pourraient perdre ailleurs. Mais pour le moment, les sondeurs ne semblent pas alimenter leur espoir, laissant entrevoir plutôt une victoire pour Joe Biden dans cet État qui aime cultiver son esprit de liberté. En matière de respect du droit à l’avortement et d’accès aux soins de santé, le New Hampshire se positionne davantage dans le spectre libéral que dans le spectre conservateur. Les urnes pourraient également sanctionner la précipitation avec laquelle Trump cherche à remplacer la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, 62 % des électeurs estimant que cela devrait attendre l’élection du prochain président.

Caroline du Nord

10,4 millions d’habitants

65 ans et plus : 16,7 %

Blancs : 70,6 %

Afro-Américains : 22,2 %

Hispaniques : 9,8 %

Vote en 2016

Républicains : 49,83 %

Démocrates : 46,17 %

Participation : 68,98 %

Les républicains ont tenu symboliquement leur convention nationale à Charlotte afin d’assurer leurs arrières dans cet État en pleine transformation sociale depuis 10 ans et qui pourrait leur être moins acquis qu’en 2016. Donald Trump l’avait remporté alors avec une avance de plus de 3,5 points.

Oui, entre 2008 et 2016, les républicains ont volé plusieurs districts ruraux aux démocrates, un terreau toujours fertile pour l’actuel président, qui y multiplie les déplacements depuis le début de la campagne afin de séduire les producteurs agricoles, à qui il promet des politiques commerciales en leur faveur. Mais cela pourrait ne pas être suffisant. C’est que la Caroline du Nord a connu une croissance importante de l’emploi dans les dernières années, à la faveur surtout de jeunes travailleurs dans lesquels les démocrates fondent désormais leurs espoirs pour reprendre le contrôle du collège électoral. Les petites communautés rurales, qui s’estiment oubliées par le pouvoir central depuis quelques années, pourraient également être l’autre clef de leur succès. En 2008, Obama avait remporté l’État avec une avance de 14 000 voix.

Dans un État lourdement frappé par la COVID-19, la participation électorale risque d’être cruciale, tout comme le haut taux d’insatisfaction à l’égard du travail de Donald Trump, que 60 % des électeurs de la Caroline du Nord désapprouvent.

Texas

29 millions d’habitants

65 ans et plus : 12,9 %

Blancs : 78,7 %

Afro-Américains : 13 %

Hispaniques : 39,7 %

Vote en 2016

Républicains : 52,23 %

Démocrates : 43,24 %

Participation : 46,5 %

Ce sera un pile ou face au Texas, un État remporté avec 9 points d’avance par les républicains en 2016 et où Joe Biden est désormais au coude à coude avec Donald Trump à un mois du scrutin de novembre prochain. Une victoire des démocrates à cet endroit serait spectaculaire. Elle remettrait cet État du Sud entre leurs mains pour la première fois depuis… 1976. Jimmy Carter l’avait alors emporté sur Gerald Ford. En prenant la Floride et le Texas avec des majorités convaincantes, l’ex-vice-président serait également assuré de retrouver les clefs de la Maison-Blanche.

Les démocrates y ont ainsi un peu à perdre — en 2016, Hillary Clinton avait délaissé et perdu le Wisconsin en cherchant trop à gagner le Texas —, mais surtout beaucoup à gagner. Et c’est pour cela qu’ils accentuent la mobilisation sur un terrain qui, dans les dernières années, a rajeuni, en plus d’avoir accéléré son processus d’urbanisation, un phénomène qui sert davantage les intérêts des libéraux que des conservateurs. L’électorat hispanique confirme également sa force de frappe politique qui, lorsqu’elle atteint les urnes, s’exprime davantage en faveur des démocrates.

La victoire n’est toutefois pas acquise dans un Texas dont les régions, fortement conservatrices, ont vu dans le débat entourant le remplacement de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême un carburant à leur mobilisation pour assurer la nomination d’une juge partageant leur rigorisme.