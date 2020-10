Pour que notre voix s’élève encore demain

MOT DU DIRECTEUR – Le directeur Brian Myles s'adresse aux lecteurs pour le lancement de la campagne de dons du «Devoir».

L’équipe dua affronté la crise sanitaire avec son habituelle résilience. Notre personnel a travaillé sans relâche, malgré la distance et les embûches, pour livrer à nos lectrices et lecteurs des contenus plus consultés que jamais dans notre histoire. Nous avons réussi à maintenir les emplois et à protéger la santé et la sécurité du personnel, deux sources de grande fierté.Pourtant, malgré l’engagement du personnel, la gestion prudente et le soutien de notre communauté de lectrices et lecteurs, nous amorçons la rentrée automnale dans une situation d’équilibre financier précaire. Ce n’est pas faute d’y avoir mis tous nos efforts et notre volonté, c’est plutôt que le monde des médias est un écosystème fragile. C’est un marché de plus en plus compétitif et changeant, et au sein duquel, même avec l’aide gouvernementale, il est difficile de se maintenir à flot.La voix duest singulière, incontournable, et elle est unique. Perspicace et critique, elle ne mâche pas ses mots ; elle interpelle les décideurs, met en lumière les incohérences et les inégalités. À d’autres moments, elle se fait plus douce; chantante, elle vibre au rythme de nos artistes, de notre histoire et de nos célébrations. Elle parle au nom de ce qui l’inspire : l’avancement de la société québécoise dans toutes ses dimensions. Surtout, elle est différente de toutes les autres par son attachement aux débats d’idées et à la réflexion intellectuelle sur notre devenir collectif : elle donne des clefs à nos lecteurs pour comprendre leur monde.La voix de toutes ces valeurs qui nous animent et que nous partageons avec vous. Une voix qui se serait éteinte il y a bien longtemps n’eût été notre fidèle communauté de lecteurs, d’abonnés et de donateurs, qui ont de tout temps répondu présents à nos appels.Même s’il peut compter en partie sur les revenus de la publicité et de l’abonnement,a toujours eu besoin de ses donateurs. De fait, la philanthropie a toujours fait partie de son histoire.Dès 1916, une première société à vocation philanthropique, Les Amis du, voyait le jour. À toutes les époques, les donateurs et bénévoles membres de la société ont participé à nos campagnes de dons sans rien attendre en retour, sinon la survie et l’essor du. Ses membres ont inculqué à notre communauté de soutien le sens de la générosité et de la solidarité. C’est grâce à eux — à vous ! — siest encore debout.doit élargir sa base, s’adresser à davantage de lecteurs. Votre appui lui permettra de poursuivre sur sa lancée. Nous avons de grandes ambitions pour y arriver : augmenter les contenus en nombre, en qualité et en diversité ; augmenter la couverture dans les secteurs d’actualité importants, parmi lesquels figurent l’enquête, l’actualité régionale et l’environnement. Déjà cet automne, nous procéderons à l’embauche de six journalistes pour y parvenir. Nous voulons également nous rapprocher de nos jeunes publics, être le porte-voix de leurs préoccupations, susciter leur participation au débat démocratique et continuer à former leur esprit critique et citoyen. Pour que, finalement, résonne avec la même force pour les générations futures. Aidez-nous à accomplir ces objectifs. Aidez-nous à préserver notre unicité et à faire en sorte qu’elle perdure.Aidez-nous à communiquer la passion duà de nouvelles cohortes de lectrices et lecteurs. C’est avec vous, amies et amis du, que nous pourrons assurer notre pérennité.Le directeur,Brian Myles