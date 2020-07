Une nouvelle vague de témoignages d'abus déferle sur les réseaux sociaux

Comme un écho du chemin ouvert par #MoiAussi en 2017, des centaines de jeunes, pour la plupart des femmes, se sont tournées vers les réseaux sociaux ces derniers jours au Québec pour évoquer des abus, du harcèlement, des agressions psychologiques, physiques et sexuelles, parfois alors qu’elles étaient mineures. Des témoignages qui visent notamment à provoquer une prise de conscience dans l’entourage des personnes ciblées.

« Le mouvement prend des proportions qui sont nécessaires. Un feu ne s’embrase pas pour rien », souligne Chloé Bouchard, qui a initié le mouvement sur Instagram. «On parle du spectre des abus. Ce sont des choses qui vont avec une gradation. Mais elles sont toutes importantes à dénoncer. Tout est valide », estime cette tatoueuse montréalaise.

Ce qui distingue ce mouvement, c’est que cette fois il est principalement mené par de jeunes femmes, qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment des allégations.

«On est en train de se réapproprier notre éducation sexuelle. Il y a trop de lacunes et trop de femmes et d’hommes qui en ont souffert. C’est le temps de parler des choses dont on ne parle pas à l’école », fait valoir la femme de 27 ans.

Le milieu du web visé

Plusieurs personnalités du Web, dont les comportements étaient au coeur de rumeurs dans le milieu depuis des années, ont été pointées dans les derniers jours.

Noémie, qui préfère taire son nom de famille par souci de confidentialité, avait 14 ans lorsque des vedettes du web alors âgés du double de son âge sont devenus « amis » avec elle sur Facebook. Rapidement, les conversations dévient. « Je me suis fait dire: je te fourrerais bien, mais je ne sais pas comment faire avec une vierge. Je ne savais pas quoi répondre », confie-t-elle au sujet de l’une de ces vedettes.

Une des mêmes vedettes contacte également Charlie Gagné alors qu’elle est seulement âgée de 13 ans. « J’étais vraiment fan de lui. J’avais fait des dessins pour lui et j’étais vraiment énervée quand il m’a ajoutée sur Facebook », raconte-t-elle. Les messages inappropriés, dont elle a gardé certaines capture d’écran, n’ont pas tardé. « Il faisait beaucoup d’allusions à ma puberté », mentionne-t-elle.

Ces témoignages ont rapidement trouvé échos dans plusieurs autres milieux. Ainsi, de nombreux tatoueurs, photographes, musiciens, influenceurs et barmans ont été cités dans les témoignages de victimes présumées.

« Les réseaux sociaux sont utilisés pour leur capacité de viralité », souligne la sociologue Sandrine Ricci, ex-coordonnatrice du Réseau québécois en études féministes.

Ce « call-out » traduit, selon elle, un ras-le-bol de la part des personnes ciblées par les violences sexuelles. « Au-delà du scandale que suscite le fait de nommer l’agresseur, ça montre un sentiment d’exaspération face à la normalisation, à la banalisation et à la minimisation des comportements des agresseurs », mentionne Mme Ricci.

En témoignant publiquement, ceux qui prennent la parole cherchent aussi à responsabiliser les proches, amis et collaborateurs de leur agresseur présumé. « C’est important de s’intéresser à la dimension collective. Les victimes cherchent à produire un changement de culture et de mentalité pour qu’on arrête d’accepter l’inacceptable. Il y a des gestes qui sont tolérés par des témoins ou qui ne sont pas reconnus comme de la violence sexuelle », souligne-t-elle.

Reconnaître son silence

Certains témoignages semblent indiquer un tel changement. Mikael Lebleu, co-fondateur du blogue Petit Petit Gamin, a pris la parole mardi sur Facebook. «On savait que plusieurs d’entre eux [vedettes du web] avaient des comportements problématiques, voire violents et abusifs. Qu’ils abusaient de leur célébrité pour coucher avec des jeunes fans influençables. Qu’ils se croyaient tout permis sous prétexte qu’ils étaient #famous. Pis on a rien fait.»

Sa démarche se voulait avant tout introspective, explique-t-il en entrevue. «On a tous eu un rôle à jouer dans ce boys club. [...] C’était l’effet d’une clique, c’était une culture du “bullying”. Une partie de leur popularité était basée là-dessus. Ça aurait dû nous indiquer qu’ils allaient plus loin.»

Des commentaires auxquels Jean-Philippe Maxime Tittley, qui évoluait aussi près de ce milieu, a également fait écho sur les réseaux sociaux. L’idée n’est pas de mettre l’accent sur les hommes, précise-t-il en entrevue. «Mais si moi je suis capable à petite échelle de me regarder et de me demander - avec humilité et sans que ce soit de la signalisation de vertu - si j’ai pu participer à cette culture-là ou l’encourager d’une quelconque manière, peut-être que pour certains hommes, d’entendre ça, ça peut faciliter leur écoute.»

Des risques juridiques

Ces démarches ne sont toutefois pas sans risque, surtout lorsqu’un agresseur présumé est identifié.

« À partir du moment où on nomme quelqu’un, ça peut avoir des répercussions », note Rachel Chagnon, chercheuse à l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF). La juriste souligne également que les témoignages publics mettent sur le même pied d’égalité les comportements et gestes reprochés. « Les commentaires grivois ou incivil qu’on a pu recevoir dans sa vie n’équivalent pas [dans le Code criminel] à se faire toucher les fesses ou à un viol », rappelle-t-elle.

Depuis lundi, l’organisme Juripop est submergé d’appels et de messages sur Instagram. « Les questions qui nous sont le plus posées, c’est vraiment par rapport à la diffamation. Il y a plusieurs personnes qui ont des craintes de faire une atteinte à la réputation et il y en a d’autres qui ont carrément déjà reçu une mise en demeure de l’agresseur qu’elles ont nommé », mentionne Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop.

La clinique juridique a lancé le mois dernier un programme de soutien aux victimes de violence sexuelle qui permet de rencontrer gratuitement un avocat.

« L’objectif c’est d’éviter que leurs dénonciations se retournent contre elles avec une mise en demeure pour diffamation. On veut les soutenir pour qu’elles puissent dénoncer en connaissance de ce que ça implique de nommer quelqu’un publiquement », note Me Gagnon.

Sans commenter ce nouveau mouvement, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a réitéré sur Twitter son soutien aux « victimes qui souhaitent dénoncer les violences sexuelles qu’elles ont subies ». « Le DPCP a mis en place une ligne téléphonique destinée à renseigner les personnes victimes de violence sexuelles qui envisagent de déposer une plainte auprès des policiers », rappelle le porte-parole Jean-Pascal Boucher.

La ministre responsable de la Condition féminine s’est aussi tournée vers les réseaux sociaux pour réagir à cette nouvelle vague, refusant la demande d’entrevue du Devoir. « Je crois sincèrement que personne ne devrait subir de tels gestes et qu’à force d’éducation et d’empathie envers les victimes, on peut enrayer ce fléau », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à appeler un centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) au 1 866 532-2822 ou la ligne d’urgence de SOS violence conjugale au 1 800 363-9010.