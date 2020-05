Le Prix des collégiens à «Shuni» de Naomi Fontaine

C’est Shuni, beau récit épistolaire de Naomi Fontaine, qui a remporté jeudi le Prix littéraire des collégiens 2020. L’annonce a été faite sur la page Facebook de l’organisation, qui a complètement dû repenser son concours avec la pandémie.

Contrairement aux éditions précédentes qui ont donné lieu à des échanges soirées d’échanges épiques et passionnants, le choix des collégiens s’est fait cette année dans le secret de leurs foyers confinés. La même énergie a mobilisé les 800 lectrices et lecteurs motivés de niveau collégial qui ont poursuivi leurs échanges à distance pour finalement choisir Shuni publié chez Mémoire d’encrier.

L’auteure a accueilli cette nouvelle avec émotion : « Ça me touche parce que ça me montre vers où on s’en va, vers toute cette ouverture-là, vers toute cette amitié-là qui est possible entre nous et vous. »

Shuni concourrait aux côtés de Suzanne Travolta, d’Élisabeth Benoit (P.O.L), Les offrandes, de Louis Carmain (VLB), L’évasion d’Arthur ou la commune d’Hochelaga, de Simon Leduc (Le Quartanier) et Ouvrir son cœur, d’Alexie Morin (Le Quartanier).