Quoi surveiller aujourd’hui ?

La justice internationale se prononce sur le génocide rohingya

La Cour internationale de justice (CIJ) décidera ce matin du sort réservé au Myanmar, accusé par la Gambie et une cinquantaine d’autres pays musulmans d’avoir massacré le peuple rohingya.

Depuis août 2017, quelque 740 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh voisin pour fuir les exactions de l’armée myanmaraise et des milices bouddhistes, vite qualifiées de « génocide » par des enquêteurs de l’ONU. La cause avait été entendue en décembre dernier à La Haye. C’est l’ancien Prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi — et dirigeante de facto du Myanmar — qui avait alors assuré la défense de son pays.

Dans toute son histoire, la CIJ n’a établi qu’une seule fois qu’un génocide avait été commis : le massacre de 8000 hommes et garçons musulmans en 1995 à Srebrenica, en Bosnie.