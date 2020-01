Une ultime grâce (V.F. de Clemency) ★★★★ Drame psychologique de Chinonye Chukwu. Avec Alfre Woodard, Wendell Pierce, Aldis Hodge, Richard Schiff. États-Unis, 2019, 113 minutes.

À la perspective de plus en plus probable de l’exécution d’un détenu possiblement innocent, Bernadine Williams, directrice d’un couloir de la mort, voit sa façade de détachement professionnel commencer à se fissurer. Un bouleversement d’abord subtil puis sismique que la cinéaste Chinonye Chukwu, lauréate du Grand Prix à Sundance, expose brillamment. Cela dit, l’effet dé- vastateur qu’a son film doit énormé- ment à Alfre Woodard: derrière le stoï- cisme que s’impose son personnage tel un mécanisme de survie, l’actrice établit une humanité bafouée, une dé- tresse latente. Ce, avec souvent pour seul outil son regard. Une leçon de maître. La réalisatrice l’isole dans des plans qui, comme Woodard, montrent peu mais expriment beaucoup, la cernant d’ombre ou la faisant paraître plus petite, écrasée. Des lignes effilées par des perspectives amplifiées, et droites vues des airs, lardent ou lacèrent l’œil, voire l’âme.