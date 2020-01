Quoi surveiller aujourd’hui ?

L’abolition des commissions scolaires à l’étude

L’étude du projet de loi 40 sur les commissions scolaires reprend ce matin à l’Assemblée nationale. Le texte présenté par le ministre Jean-François Roberge signe la fin des commissions scolaires telles qu’on les connaît (élections scolaires comprises du côté francophone), pour les remplacer par des centres de services centralisés.

Le projet est loin de récolter l’unanimité : en décembre dernier, plusieurs comités de parents ont demandé un temps d’arrêt au ministre pour réfléchir aux conséquences de la réforme, qui prévoit de modifier plus de 300 articles de loi. Les syndicats du milieu scolaire avaient dénoncé dès l’automne dernier un texte « méprisant à l’endroit des profs », à qui il retire le choix de leur approche pédagogique, en plus d’accentuer les inégalités entre les écoles riches et pauvres.