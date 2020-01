3 13 janvier 2010 | La dévastation est totale. Des résidents font ce qu’ils peuvent afin de venir en aide à leur prochain. Écoles, hopitaux et maisons sont pour la plupart détruits. À ce moment, le bilan est porté à 100 000 morts. Il atteindra plus tard plus de 250 000 décès. Juan Barreto Agence France-Presse