Vers un référendum en 2022 sur la réforme du mode de scrutin

À compter du 1er mai 2022, les Québécois vivront vraisemblablement une nouvelle campagne référendaire… qui portera sur la réforme du mode de scrutin. La ministre responsable de la Réforme électorale, Sonia Lebel, a déposé jeudi une série d’amendements à sa Loi établissant un nouveau mode de scrutin. Si la loi est adoptée à temps et telle que la ministre la présente, les Québécois auraient à se prononcer sur la réforme du mode de scrutin au moment de l’élection générale d’octobre 2022. Les élus des parlements québécois et canadien ne pourraient pas s’impliquer dans la campagne référendaire. Les camps du « Oui » et du « Non » recevraient une allocation de 850 000 $ et ne pourraient engendrer des dépenses dépassant 1,5 million de dollars, à partir du 1er février 2022.