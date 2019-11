30 idées pour offrir le Québec en cadeau

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Des produits gourmands qui sont pensés et créés ici, il y en a des tonnes. En voici 30 pour commencer à s’inspirer.



À LIRE

Livre de recettes Olive + Gourmando

Un beau livre contenant 150 recettes de la chef Dyan Solomon qui font, depuis plus de 20 ans, la réputation du café Olive + Gourmando dans le Vieux-Montréal.

KO Éditions, 39,95 $

Livre de recettes Patrice Demers, Parcours sucré

Pour souligner ses 20 années de carrière, le pâtissier Patrice Demers publie un 4e ouvrage qui, en plus de proposer des recettes, rend hommage à ceux et celles qui ont jalonné son parcours.

Éditions La Presse, 44,95 $

Album Mon beau potager

Un livre d’Anne-Marie Fortin, illustré par Julien Castanié, pour apprentis jardiniers, qui guidera les petits et les grands dans leurs premiers pas horticoles.

Éditions de l’Isatis, 16,95 $

Abonnement à un magazine

Un cadeau qui dure toute l’année : un abonnement à un magazine lié à l’alimentation, comme Ricardo, Corsé, Trois fois par jour, Caribou (eh oui !), Dînette, Umami, Le Must…

BD Le nouveau monde paysan au Québec

À travers une série de portraits qui porte à réfléchir sur les nouvelles tendances agricoles, Stéphane Lemardelé croque l’histoire de paysans québécois, néoruraux pour la plupart, venus chercher en campagne un nouveau mode de vie.

Éditions La Boîte à Bulles, 44,95 $

Livre de recettes Cuisine de pêche

Dans ce nouveau livre, le chef Stéphane Modat rend hommage à notre territoire et part à la découverte du potentiel gastronomique que recèlent nos lacs et nos rivières grâce à des recettes inspirées d’une douzaine d’espèces de poissons d’ici.

Éditions La Presse, 39,95 $



DANS LA CUISINE

Produits en céramique de Goye

La céramiste Stéphanie Goyer-Morin crée des pièces utilitaires, décoratives et originales telles que des bols, des plateaux et des tasses.

À partir de 26 $

Tabliers Dahls

Des tabliers faits à la main à Montréal, avec une attention particulière portée à la qualité des matériaux, qui sont durables et naturels.

À partir de 89 $

Linges à vaisselle Quelle histoire !

De jolis linges sur lesquels sont racontées des histoires alimentaires d’ici : celles du sirop d’érable, du melon de Montréal, du pouding chômeur ou de la tire Sainte-Catherine, par exemple.

19,35 $

Tabliers de Mili & Spaghettis

De petits tabliers colorés et réversibles faits à la main pour les enfants apprentis cuistots. (sur Etsy seulement)

29,99 $

Couteaux Deva

Faits à la main à Québec, les couteaux haut de gamme Deva se distinguent par leur unicité, leur qualité, leur design et leur beauté.

À partir de 175 $



À BOIRE

Gin St-Laurent

Distillé en petits lots à Rimouski, ce gin artisanal macère avec des algues récoltées à la main dans le Bas-Saint-Laurent.

48,75 $

Vodka Menaud

La vodka distillée à Charlevoix par Menaud est aussi savoureuse que sa bouteille est belle.

60,25 $

Acérums, de la Distillerie Shefford

L’acérum, premier spiritueux à base d’érable, gagnerait à être mieux connu. La Distillerie Shefford propose des acérums blanc et brun.

Acérum blanc : 51,50 $

Acérum brun : 53,50 $

Rhum Morbleu, de la Distillerie Mariana

Morbleu est un rhum épicé distillé à Louiseville comptant cinq épices et qui dévoile des notes fraîches et herbacées rappelant la menthe.

35,50 $

Amer Amer, de Spiritueux d’Iberville

Cette liqueur amère faite ici remplace à merveille l’Aperol ou le Campari, qui viennent d’Italie.

29,40 $



À MANGER

Sucreries de Dinette Nationale

Des caramels mous, croquants ou à tartiner, des sucettes, des nougats, des sablés au beurre, des meringues et autres gourmandises faites à Montréal.

Entre 2,25 $ et 20 $

Épices du Québec, de Caribou

Un tout nouveau coffret d’épices du Québec offert par Caribou en collaboration avec Épices de cru, contenant du sumac moulu, du poivre des dunes, de la sarriette d’hiver et du piment gorria.

32 $

Pain de sucre du Domaine des 15 lots

Le pain de sucre d’érable du Domaine des 15 lots rappelle la façon traditionnelle de conserver le sirop. À râper en remplacement du sucre sur du gruau, du yogourt, de la crème glacée ou les cafés.

12 $

Sirop Nos Cabanes

Les jolies bouteilles de Nos Cabanes renferment des sirops qui ont chacun leur caractère unique.

17 $

Kits U-Main pour faire son fromage

Les ensembles U-Main permettent de faire du fromage artisanal à la maison pour une expérience unique. Au choix : fromage en grains, halloumi, ricotta, mozzarella ou végétalien, entre autres.

À partir de 8,50 $



POUR LA PLANÈTE

Pellicules de cire Api-Flex

Pour remplacer les pellicules plastiques, les modèles réutilisables en cire d’abeille d’Api-Flex sont tout indiqués.

À partir de 5,99 $

Sacs à fruits et légumes Credo

Credo fabrique à Montréal des filets à fruits et à légumes et des filets à provisions à apporter à chaque visite à l’épicerie.

À partir de 8 $

Sacs à collation La Fabrik Éco

Les petits sacs à collation réutilisables de La Fabrik Éco sont parfaits pour des légumes, des fruits, du fromage, des noix et un sandwich dans les boîtes à lunch.

À partir de 8 $

Essuie-tout Kliin

Kliin propose des essuie-tout réutilisables dans une multitude de couleurs et de styles.

4,99 $

Sacs à pain Dans le sac

Les sacs à pain en coton de Dans le sac sont conçus pour transporter le pain de la boulangerie à la maison sans avoir à utiliser un emballage en papier ou en plastique.

À partir de 16 $



À EXPÉRIMENTER

Atelier de poterie chez Les Faiseurs

À Montréal, dans un joli local lumineux, le café Les Faiseurs propose des ateliers d’initiation à la poterie. 55 $

Atelier divers chez Les Affutés

À Montréal, Les Affutés proposent des ateliers pour ceux qui veulent « faire les choses par eux-mêmes » : ateliers d’ébénisterie, de menuiserie et de couture sont ainsi offerts. Plus spécifiquement, grâce à certains ateliers, on peut créer son propre panier, sa planche à découper, ses sacs réutilisables ou son tablier.

À partir de 74,75 $

Visite gourmande de Saint-Roch par Local Food Tour

Local Food Tour propose des visites gourmandes de Québec pour les touristes, mais peut surprendre aussi les Québécois grâce à 12 dégustations dans Saint-Roch qui promettent de belles découvertes.

78,95 $

Atelier de dégustation des vins québécois de la SAQ

À Montréal, la SAQ propose un atelier de trois heures pour découvrir des vins d’ici en accord avec des bouchées qui accompagnent les vins choisis.

115 $