Le candidat pro-européen en tête de la présidentielle en Roumanie

Bucarest — Le libéral Klaus Iohannis est arrivé largement en tête au premier tour de l’élection présidentielle dimanche confortant l’ancrage pro- européen de la Roumanie et devrait affronter au second tour l’ex-première ministre sociale-démocrate Viorica Dancila, selon des résultats partiels. M. Iohannis, le président sortant libéral issu de la minorité allemande, a obtenu un peu plus de 36 % des voix, selon ces résultats communiqués par l’Autorité électorale après le dépouillement de plus de 90 % des bureaux de vote. « Victoire, nous avons vaincu les sociaux-démocrates », a lancé M. Iohannis, 60 ans. « Mais la guerre n’est pas finie, nous devons encore franchir une nouvelle étape », lors du second tour, le 24 novembre, a-t-il ajouté.