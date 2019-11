Rectificatifs

Dans l’article « Traitement de canal », publié en page B 1 de notre édition des samedi 2 et dimanche 3 novembre, il était erronément indiqué que le premier grand égout collecteur montréalais a été construit entre 1932 et 1938. Il aurait plutôt fallu lire « entre 1832 et 1838 ».

Dans l’article « L’abattoir veut voler de ses propres ailes », publié en pages 44-45 du D Magazine des samedi 2 et dimanche 3 novembre, les propos de Fernande Ouellet, fondatrice de la coopérative de solidarité Le Petit Abattoir, ont été mal reportés. Il aurait fallu lire « Ces abattoirs préfèrent [...] avoir un camion qui recule avec 3000 oiseaux, plutôt qu’une remorque avec 50 ou 100 oiseaux », à la place de « […] un camion qui recule avec 3 oiseaux […] ».