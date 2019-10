Ouvert ou fermé en ce congé de l’Action de grâce?

Un congé de paperasse

Plusieurs bureaux et points de service de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec seront fermés le lundi 14 octobre à l’occasion de l’Action de grâce. Les services d’urgence seront maintenus. Les banques, les caisses et les bureaux de poste seront fermés. Vous ne trouverez pas de factures dans votre boîte aux lettres lundi.

Pas de pénurie de vin à table

Si vous n’avez pas encore acheté votre dinde, veuillez noter que les épiceries auront tendance à fermer plus tôt le 14 octobre. Cependant, vous ne manquerez pas de vin, car les SAQ seront ouvertes, tout comme les marchés publics.

Vos poubelles ramassées

Si vos poubelles débordent après de copieux repas, sachez que les ordures (déchets, recyclage et compost) seront collectées comme d’habitude dans tous les arrondissements de Montréal et de Québec, à l’exception du secteur 1 de Montréal-Nord.

Les écocentres seront aussi ouverts le 14 octobre.

Quelques idées d’activités

Une envie de lecture ou de sortie piscine en famille ? L’horaire des espaces culturels et sportifs variera selon les arrondissements. Le Jardin botanique et le Planétarium (mais pas le Biodôme et l’Insectarium, toujours en rénovation) seront quant à eux ouverts.

Soyez prévoyant dans vos transports

Vous travaillez lundi ? Prévoyez un peu plus de temps si vous prenez les transports en commun, car la fréquence des passages des voitures de métro et des autobus sera ralentie.

L’horaire du samedi sera en vigueur pour la Société de transport de Laval (STL), pour le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Société de transport de l’Outaouais (STO). Idem à Sherbrooke avec la Société de transport de Sherbrooke (STS), et à Québec avec le Réseau de transport de la Capitale (RTC) à l’exception du service de nuit Couche-Tard, du service eXpress, des parcours à arrêts limités et des parcours 9, 22, 29, 33, 57, 85, et 88 qui ne seront pas assurés.

Attention aux contraventions ! Les stationnements restent payants pendant le congé à Montréal. À Québec, durant toute la journée du lundi 14 octobre, le stationnement de rue sera gratuit devant les bornes de péage, sauf sur la rue de la Maréchaussée. Les parcomètres des rues situées dans le parc des Champs-de-Bataille demeurent toutefois payants en tout temps, tout comme les terrains de stationnement munis de bornes de péage.

Sur ce, bonne Action de grâce !