«The Testaments» toujours en lice pour le Booker

The Testaments n’est pas encore sorti (il arrive le 10 septembre) que déjà il fait son chemin jusqu’aux prix les plus prestigieux. Après sa sélection au Giller lundi, voici en effet que le roman de Margaret Atwood s’accroche au second tour du Booker Prize rendu public lundi en fin de journée. La suite très attendue de Laservante écarlate est en compétition avec Ducks, Newburyport de Lucy Ellmann, Girl, Woman, Other de l’Anglaise Bernardine Evaristo, An Orchestra of Minorities de Chigozie Obioma, originaire du Nigeria, Quichotte, le roman-somme de Salman Rushdie, et 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World d’Elif Shafak. Créé en 1969, le prix Booker est ouvert aux auteurs et auteures de langue anglaise du monde entier. Le résultat sera annoncé le 3 octobre prochain.