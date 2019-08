Le prochain gala des prix Emmy n’aura pas d’animateur

Beverly Hills — Les Oscar l’ont fait, les prix Emmy le feront aussi. Le prochain gala récompensant les artisans de la télévision aura lieu sans animateur. Le président-directeur général de Fox Entertainment, Charlie Collier, a déclaré mercredi que se passer de l’hôte permettait de prendre plus de temps pour honorer les émissions qui ont présenté leur dernière saison, notamment Game of Thrones. La saga fantastique de HBO, qui s’est achevée la saison dernière, est la favorite, avec un nombre record de 32 nominations. Charlie Collier a expliqué que les producteurs avaient discuté d’animateurs potentiels et vérifié leur disponibilité pour la cérémonie du 22 septembre. Le dirigeant de Fox n’a pas dit directement si quelqu’un avait refusé une offre.