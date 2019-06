Parfait pour les rencontres d’affaires

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Situé à seulement neuf minutes du quartier des affaires, le Golf Exécutif Montréal est l’endroit idéal pour sortir un client ou organiser une rencontre d’affaires.

Combiner affaires et plaisir

Une destination touristique Montréal est une ville qui accueille chaque année plus de dix millions de touristes et, parmi eux, quelques golfeurs susceptibles de vouloir frapper la balle une fois ou deux durant leur séjour. C’est chose possible au Golf Exécutif Montréal.



Si Le P’tit Golf et le parcours neuf trous sont réservés à la clientèle abonnée ou pour l’organisation d’événements ou de leçons, le reste des installations peut tout à fait être utilisé par des visiteurs d’un jour. Ils peuvent ainsi venir en fin d’après-midi pour contempler le coucher de soleil sur le fleuve Saint-Laurent tout en buvant un rafraîchissement sur la magnifique terrasse et en frappant quelques balles. Ils peuvent également s’entraîner sur les simulateurs de golf virtuels ou encore profiter des leçons données au P’tit Golf, offertes à tout le monde.



« C’est une belle sortie à faire pour découvrir la ville autrement, croit la vice-présidente Jessica Emond. Nous sommes idéalement situés, et avec une vue extraordinaire et complètement unique à l’horizon, le centre-ville, le mont Royal, le fleuve et la nature qu’offre l’endroit, les vues sont magnifiques à 360°. Il n’en faut pas plus pour passer un bon moment de détente. »

Le business et le golf sont depuis toujours intimement liés. Une des raisons pour lesquelles le Golf Exécutif Montréal a décidé de placer les gens d’affaires au cœur de ses priorités.« Nous sommes à neuf minutes du centre-ville, rappelle Jessica Emond. Il y a tellement de belles compagnies dans le quartier des affaires qui peuvent profiter de nos installations. Sur ce parcours de golf, les gens peuvent prendre l’air en marchant ou en voiturette de golf à énergie solaire, et en profiter pour discuter entre partenaires. Et puis, lorsqu’un client arrive de l’étranger, c’est toujours agréable de pouvoir sortir du bureau une heure ou deux. Notre neuf trous est idéal pour eux, car jouer une partie ne requiert pas toute une journée chez nous. »Ainsi, tous les abonnements pour les entreprises permettent au bénéficiaire d’amener avec lui un ou plusieurs invités sans frais additionnels du lundi au vendredi. Pour profiter du parcours de neuf trous, mais aussi de toutes les autres installations lorsque l’emploi du temps est plus serré. « Ils ont accès au Lounge bien sûr, dans un cadre très agréable, mais peuvent aussi frapper la balle sur Le Range tout en dégustant un cocktail après une séance de travail, ou encore, l’hiver par exemple, pratiquer leurs coups avec les simulateurs. »Des réunions de travail en groupes plus ou moins grands peuvent également être organisées en privatisant les salons ou en réservant La Loge. Ce luxueux salon privé contient deux simulateurs de golf virtuel, de confortables canapés et son propre bar. Il est possible de le jumeler à la terrasse adjacente durant la période estivale, avec vues stupéfiantes sur le fleuve et la ville. La salle est équipée de toute la technologie nécessaire pour faire des présentations, séminaires et autres conférences.« C’est l’endroit idéal pour combiner affaires et plaisir lors d’un tournoi de golf virtuel dans le confort de La Loge, indique Mme Emond. Et lorsque la température est clémente, Le P’tit Golf est quant à lui l’installation parfaite pour tous les événements d’entreprises. »Quoi de mieux en effet qu’une petite journée de golf réinventé pour renforcer l’esprit d’équipe ou travailler la cohésion de groupe ? Mais comme les employés ou associés n’ont pas tous le même niveau, Le P’tit Golf permet d’organiser des activités de groupe selon le handicap, mais aussi d’organiser des concours de distance ou de précision ou encore de réserver des zones à l’apprentissage.« Quelle que soit la saison, le Golf Exécutif Montréal est toujours prêt à accueillir des événements d’entreprises, conclut la vice-présidente. Nous pouvons même créer des programmes d’apprentissage et de perfectionnement selon les besoins des entreprises ou des professionnels. Et toutes ces possibilités sont aussi offertes en version personnelle. Pourquoi ne pas faire une activité d’équipe entre amis pour renforcer vos liens ? »