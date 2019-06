Un lieu pour tous !

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Dans un milieu encore très masculin, le Golf Exécutif Montréal se démarque en faisant la part belle à la gent féminine.

Prendre du plaisir

« C’est difficile d’être une femme sur un parcours de golf, d’autant plus lorsque l’on est jeune, affirme Alexandra Cannon, grande joueuse de golf qui arpente toute l’année les différents parcours de l’Amérique du Nord. Il y a beaucoup de retraitées sur les parcours. On dirait qu’il y a une génération qui s’est initiée au golf il y a quelques décennies. Mais il y a peu de jeunes femmes. » Celles-ci ne passent donc pas inaperçues.« On se fait souvent dire qu’on est bien belles, s’agace-t-elle. La solution, c’est de jouer entre femmes, mais à l’âge qu’on a, on est maman, on a une carrière, on n’a pas beaucoup de temps à consacrer au golf, ajoute la jeune femme de 31 ans. C’est difficile d’arriver à se retrouver à quatre golfeuses pour faire un parcours entre nous. »Raison pour laquelle elle salue les diverses initiatives mises en place par le Golf Exécutif Montréal, et qui, selon elle, bénéficient grande-ment aux golfeuses. « Le fait que ce soit si proche du centre-ville d’abord, et que le parcours soit un neuf trous, ensuite, précise-t-elle. Deux heures, ça peut se caser de temps à autre dans un emploi du temps. Mais je suis surtout tombée en amour avec l’aire de frappe couverte, Le Range. L’autre jour, il y avait une fille en robe qui avait enlevé ses chaussures à talons pour frapper quelques balles avec son chum. On peut prendre un cocktail, écouter de la musique, regarder les autres. Elle prenait juste du plaisir et c’est ce qu’il faut pour amener les femmes à jouer plus au golf. Leur montrer que ce n’est pas juste un sport d’hommes, snob ou fermé. »D’autant que si peu de femmes pratiquent aujourd’hui le golf, certaines sont obligées de s’y mettre pour des raisons professionnelles.« Je serai bientôt avocate et je viens d’être prise en stage dans un grand cabinet, explique une jeune femme qui n’avait jusqu’à il y a très récemment jamais touché un bâton de golf. On m’a expliqué que j’aurais régulièrement à emmener des clients sur un parcours. Que ça faisait partie de l’identité du cabinet. Résultat, j’ai frappé à la porte du Golf Exécutif Montréal afin de commencer à pratiquer. »Pour elle aussi, Le Range est une installation « parfaite ». Son design moderne, l’accueil, les grandes fenêtres, Le Lounge attenant pour boire un verre ou commander une assiette, tout ici lui donne envie de revenir. Et de progresser.