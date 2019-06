9 trous à 9 minutes du centre-ville

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Après dix-huit mois de travaux, le Golf Exécutif Montréal a tranquillement commencé à ouvrir ses portes vers la fin de l’été dernier. En pleine saison, il accueille aujourd’hui sa clientèle dans un chalet flambant neuf au design époustouflant et novateur et propose une expérience de golf réinventée.

Q u’il pleuve ou que le soleil soit de la partie, tôt le matin, tard le soir ou en plein après-midi, qu’ils aient une heure à passer ou toute la journée devant eux, les mordus de golf trouveront toujours un moyen de vivre leur passion derrière les portes du Golf Exécutif Montréal.

« Et cela, toute l’année, souligne Jessica Emond, vice-présidente du golf. Grâce à notre aire d’entraînement couverte et éclairée, Le Range, nous maximisons la saison estivale. Les clients peuvent venir frapper la balle même s’il pleut et ils peuvent prolonger leur pratique jusqu’à 23 heures. Et comme Le Range est adjacent au Lounge, l’ambiance est très conviviale. On peut y venir entre amis pour un 5 à 7, par exemple, ou manger au restaurant tout en pratiquant sa frappe de balle. »

La pratique du golf n’est donc plus dépendante de la température et des précipitations, pas plus qu’elle ne l’est de la saison. Si la plupart des golfs du Québec sont contraints de fermer leurs portes les premières gelées venues, ici, le chalet est ouvert toute l’année et offre une expérience numérique. Quatre simulateurs utilisant la technologie Trackman sont offerts à même Le Lounge et permettent de s’entraîner, de se perfectionner ou tout simplement de s’amuser sur des parcours parmi les plus célèbres au monde.

« C’est l’outil d’analyse de l’élan de golf le plus puissant au monde, indique Mme Emond. Et l’expérience la plus réaliste. Sa précision inégalée fait en sorte que les meilleurs golfeurs sur la planète l’utilisent afin de propulser leur performance au plus haut niveau. Cette technologie est très rare au Québec et nous sommes très fiers d’en avoir un grand nombre pour pouvoir la proposer à notre clientèle, tant abonnée que de passage. »

Pour les gens pressés

Là encore, l’expérience se veut très conviviale. Les salons peuvent être privatisés et utilisés tant pour des célébrations entre amis que pour des événements d’affaires avec possibilité de frapper la balle tout en buvant un café ou en dégustant un plat.

Mais le Golf Exécutif Montréal ne perd pas de vue les golfeurs les plus mordus, les passionnés du parcours et leur propose un neuf trous, en plein cœur de l’oasis naturelle de l’île des Sœurs, à seulement neuf minutes du centre-ville de Montréal.

« Les gens sont pressés, occupés, note la vice-présidente. Ils travaillent beaucoup, ont souvent une jeune famille dont ils veulent s’occuper. Ils ne peuvent plus passer tout leur dimanche au golf. Un neuf trous, ça se fait en deux heures. Et ceux qui ont plus de temps peuvent soit le faire deux fois, soit profiter de toutes les autres activités. »

Parmi elles, le P’tit Golf, un espace qui offre les mêmes conditions et situations de jeu que celles d’un véritable parcours, mais sur un espace dédié a du golf « sans-pression ».

« Il s’agit d’une aire de pratique impressionnante tant pour les frappes longues que courtes, explique Jessica Emond. Mais il est également possible d’y organiser des tournois avec différentes activités, différents défis. L’intérêt, c’est de pouvoir faire cohabiter des gens de plusieurs niveaux. Souvent dans les tournois de golf organisés par les compagnies, il y a des gens qui prennent ça très à cœur et d’autres qui sont un peu complexés par leur maîtrise du jeu. »

Le P’tit Golf permet de régler cette embûche et d’attirer ainsi une plus grande clientèle d’entreprise et de leur offrir une expérience de golf corporatif réinventée qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. Une détermination inscrite jusque dans l’identité du golf. Le Golf Exécutif Montréal ne cache en effet pas son intention de se tourner résolument vers la clientèle d’affaires, autant que personnelle.