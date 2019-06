Manger vert sur le vert

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Développement durable et écoresponsabilité trouvent aussi un écho dans l’assiette au Lounge du Golf Exécutif Montréal : le premier club de golf au monde à offrir un menu 100 % à base de plantes.

En effet, Jessica Emond, qui est également responsable du Lounge, présente un menu tapas constitué uniquement de plats à base de plantes. « Pour nous, ça s’inscrivait dans nos efforts pour devenir un des golfs les plus santés et écologiques au monde. C’est pourquoi nous n’avons aucun produit animal sur notre menu. Avec beaucoup de créativité, nous avons réussi à démontrer qu’un menu à base de plantes ne signifie pas un menu qui ne propose que des salades. » En effet, à la lecture du menu, c’est difficile de croire que tout est fait à base de plantes : nachos, poutine, bouchées de pogos, rouleaux de homard, végéburgers au fromage, croquettes de poulet, etc.

« Parce qu’à la maison, nous mangeons presque toujours en formule tapas, des petites portions à partager, c’est exactement ce que nous voulions recréer au restaurant du club-house. C’est un concept que l’on aime, que l’on connaît bien et qui crée de beaux moments à la table. » Le père de Jessica l’a nommée responsable de la cuisine, et elle a eu la vision et le courage de proposer un menu à base de plantes. « Nous étions dans des réflexions pour le menu du club-house, dans l’objectif de construire un golf écoresponsable, alors pour moi, ça avait du sens que cette réflexion-là se retrouve également au cœur des discussions pour la cuisine. Mon père était heureux et excité, même si historiquement, le monde végane et le monde du golf n’ont pas l’habitude de cohabiter, car ça pouvait conférer à notre projet un impact positif immense pour la santé et l’environnement.

Une illusion presque parfaite

Le compromis était de faire des plats à base de plantes qui ressembleraient le plus possible à des mets de casse-croûte que les golfeurs allaient reconnaître. « J’ai profité de l’occasion pour élaborer un menu avec un ami qui a été chef dans plusieurs grands restaurants à Montréal et ailleurs. On s’est dit qu’on allait convaincre les gens que, même si c’est sans viande, c’est tout comme. Je suis très fière de notre menu, et nous sommes toujours en développement pour de nouvelles idées. L’idée n’est pas de convertir les clients, mais plutôt de leur montrer que c’est possible de manger 100 % à base de plantes et d’avoir les mêmes textures et saveurs que si l’on mangeait de la viande ou du fromage. » Les favoris de Jessica Emond ? La poutine, le végéburger et le lobster roll.

Le restaurant du Lounge est ouvert à tous, tant que l’on respecte le code vestimentaire, qui suggère une tenue de golf, une tenue de ville business casual ou une tenue de sport soignée. « Les gens, qu’ils jouent au golf ou non, peuvent simplement venir goûter notre menu innovant et délicieux et apprécier l’espace, et ce, 12 mois par année pour le lunch, les 5 à 7 et le souper, souligne la jeune gestionnaire. Tout le monde est bienvenu, nous ne sommes pas un club privé. L’abonnement n’est exigé que pour le parcours de neuf trous. »

L’idée d’un déjeuner et d’un brunch les week-ends fait aussi son chemin, et l’équipe travaille présentement à un calendrier d’activités sociales, qui comprendra des soirées thématiques, des activités de réseautage, des événements dégustation, etc. « On souhaite également devenir une destination sociale pour les résidents de L’île-des-Sœurs et ceux des quartiers qui nous entourent », explique celle qui habite ce quartier de la métropole depuis l’adolescence et qui connaît très bien la réalité des jeunes professionnels qui y habitent et qui cherchent du divertissement en soirée.

Un golf à l’image de sa ville

Que ce soit pour l’architecture et le design du club-house, les choix qui encouragent un impact positif sur l’environnement ou pour sa cuisine 100 % à base de plantes, le Golf Exécutif Montréal espère devenir une source d’inspiration. « On souhaite devenir le club de golf le plus écologique au monde. Pour y arriver, pour chaque décision que l’on prend, on considère l’impact négatif ou positif que cela peut avoir. Nous prioriserons toujours l’option la plus positive pour l’environnement ou la santé ».

Que souhaiter à Jessica Emond et à Golf Exécutif Montréal pour la saison de golf 2019 ? « En toute humilité, je crois que l’on a fait un projet qui a tout ce qu’il faut pour s’illustrer comme un élément important à Montréal. La ville est reconnue internationalement pour l’innovation, la créativité et la joie de vivre, et je souhaite que les Montréalais puissent apprécier notre travail qui répond aux aspirations de notre ville. Montréal a besoin de projets comme ça et d’entrepreneurs qui prennent des risques pour innover. Mon père l’a fait, je suis fière de lui et de suivre ses traces. Nos portes sont ouvertes à tous ceux qui veulent le vivre et le voir par eux-mêmes. » L’invitation est lancée.