Le défi de marier golf, santé et développement durable

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

« C’était certain, dès le début, que nous voulions faire un projet où le souci de l’environnement allait occuper une grande place. Ma famille œuvre dans le domaine depuis 1971. Mon père fait partie de la deuxième génération, et il a amené la famille au niveau de leader mondial. C’est quelque chose de très important chez nous, l’environnement. » Pourtant, golf et développement écoresponsable ne sont pas des mots qui vont toujours bien ensemble, un avis que partage M me Emond : « Beaucoup de golfs ont la réputation de ne pas se soucier de l’environnement. Nous voulions aller à contre-courant et montrer que c’est possible de faire un projet de terrain de golf durable dans le temps, parce qu’on pense à l’avenir. »

Notons par ailleurs qu’avant d’être ce qu’il est, le terrain du Golf Exécutif Montréal était un site d’enfouissement, que la famille a décontaminé à ses frais et transformé en terrain de golf.

Dans tout le processus de construction, la famille a mesuré les impacts des choix non seulement sur l’environnement, mais aussi sur la santé des usagers. Pour illustrer ce souci de choix écoresponsables, Jessica Emond donne l’exemple du choix de colle qui a été fait pour la structure et l’isolation : « Pendant l’application, plusieurs types de colle utilisés dans la construction peuvent être très toxiques. Nous avons donc choisi celle qui avait le moins d’incidence sur la santé parmi toutes les colles disponibles. »

Autre exemple parmi plusieurs : la superficie du toit du club-house est de 20 000 pi2, soit le double de la superficie intérieure. Ce choix a été motivé par des considérations fonctionnelles et environnementales ainsi qu’esthétiques. « Le toit protège le bâtiment du soleil pour garder l’espace intérieur frais et agréable, ce qui limite nos besoins en air conditionné. Mais ce toit crée également un espace-terrasse qui s’étire jusqu’au champ d’entraînement et protège les golfeurs des intempéries. » De plus, ce toit est en bois provenant d’une forêt ou des arbres sont replantés à chaque fois que l’un d’eux est coupé.

Un parcours au naturel : de l’entretien à l’arrosage

Les verts luxuriants auxquels nous ont habitués les plus grands parcours de golf n’impressionnent guère l’équipe de direction de Golf Exécutif Montréal, qui a fait le choix de limiter au maximum l’utilisation des pesticides sur son terrain. « Chaque produit utilisé est soigneusement choisi pour que les impacts sur l’environnement soient les plus positifs possible. On marche sur le gazon, ce sont des produits qui restent dans l’air, c’est un non-sens pour nous de faire passer la couleur avant la santé », explique Jessica Emond. Et que faire des mauvaises herbes ? « Au lieu de nous lancer dans un combat qui n’en finira jamais contre les mauvaises herbes avec des pesticides, nous avons choisi de les laisser prendre leur place dans certaines portions du terrain. Et le résultat nous a plu, car au final, c’est devenu très beau. Ça nous a rapproché de Monet. »

Au moment de refaire le stationnement du golf, on a éliminé l’option traditionnelle de l’asphalte pour opter pour un revêtement qui absorbe et récupère les eaux de pluie pour qu’elle soit ensuite réutilisée pour arroser le terrain. En outre, pour circuler sur le terrain et l’entretenir, on peut compter sur un parc de voiturettes de golf qui fonctionnent à l’énergie solaire, et la majorité des machines et outils d’entretien du terrain sont électriques.

Ce ne sont là que quelques exemples des initiatives positives pour l’environnement que le Golf a choisi de mettre de l’avant, et l’équipe travaille toujours dans la perspective d’en faire encore davantage.