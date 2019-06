Une histoire de famille

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

À seulement neuf minutes du très animé centre-ville de Montréal, vous découvrirez une incroyable oasis de nature et d’air pur dans L’île-des-Soeurs. Ce magnifique quartier essentiellement résidentiel abrite plus de 20 000 personnes. Il s’agit de l’un des derniers terrains boisés de Montréal, un lieu de nidification important pour des centaines d’espèces d’oiseaux. Il comprend également l’un des plus grands espaces verts de Montréal, sous la forme d’un terrain de golf, qui a à coeur de respecter son environnement et d’y contribuer de façon positive.

Mais L’île-des-Sœurs n’a pas toujours été ce qu’elle est aujourd’hui. Il y a une dizaine d’années, une grande partie de la pointe sud de l’île était un site d’enfouissement, créé au fil des ans par des dépôts de tonnes de terre provenant des trous creusés lors de la construction de grands projets de Montréal. Il s’agissait d’un sol contaminé — mélangé avec du béton et des roches mis au rebut — inesthétique, inutilisable et qui rendait les lieux inhabitables. Il y a plus de dix ans, un processus a été lancé pour transformer ce site en un terrain de golf écologique. Ma famille a payé l’ensemble du processus de décontamination. Pas un seul sou n’a été versé par le gouvernement ou les payeurs de taxes. À présent, ce terrain est occupé par un magnifique parcours de golf qui respecte, voire améliore l’environnement naturel. Ainsi, peut-on dire, d’un ancien site d’enfouissement est né l’un des plus beaux et des plus écologiques parcours de golf de neuf trous au monde.

Ce terrain de golf est désormais l’un des plus grands espaces verts de Montréal. Niché entre le fleuve Saint-Laurent et le lac des Battures, il offre approximativement 60 acres de gazon et de verdure. Beaucoup de gens disent qu’ils se sentent soudain à la campagne lorsqu’ils sont chez nous, oubliant presque qu’ils ne sont qu’à neuf minutes du centre-ville. Seul rappel : la vue incroyablement magnifique sur les gratte-ciel au loin, qui semblent malgré tout assez proches pour qu’on puisse presque les toucher.

Ma famille a conçu ce parcours de golf avec le plus grand respect pour son environnement naturel. Afin d’en faire le parcours de golf le plus écologique au monde, chaque décision relative à sa construction et à son entretien a été prise dans une optique de développement durable.

C’est dans le même état d’esprit que ma famille a entrepris de construire le nouveau pavillon du terrain de golf (encore à nos frais, car aucun sou des payeurs de taxes n’a été versé). Nous nous demandions comment pouvions-nous le construire de façon sécuritaire, durable et respectueuse de l’environnement et de l’homme ? Quels matériaux choisir et comment faire pour que son entretien et les activités quotidiennes, une fois le pavillon ouvert, respectent ces principes ? Comment pouvions-nous construire quelque chose qui aurait un impact positif au cours des années à venir ? Et comment penser un design qui respecterait tous ces principes tout en étant magnifique, intéressant, différent et tout en y intégrant les dernières avancées technologiques ?

Toutes ces questions ont été soigneusement étudiées. Le résultat est une merveille architecturale primée qui a été saluée par de nombreuses publications prestigieuses à travers le monde. L’innovation, l’ingéniosité et la beauté simple de ce pavillon, qui est en parfaite harmonie avec son environnement, ont été reconnues et récompensées par des organisations influentes.

Mais pourquoi avoir choisi de se lancer dans un projet de terrain de golf ? Surtout lorsque l’on sait que, dans les dix dernières années, une quarantaine de terrains de golf ont été vendus pour laisser la place à des promoteurs immobiliers qui construisent de nouveaux condos nécessaires pour la population sans cesse croissante de notre belle province. De moins en moins de jeunes commencent à jouer au golf, et les mêmes obstacles à la pratique de ce sport demeurent, l’un des principaux étant les aléas de la météo, imprévisibles.

De plus, i l est difficile d’apprendre à jouer au golf et de trouver le bon équipement pour obtenir des améliorations significatives. C’est en outre un sport à prédominance masculine, et plusieurs de ses coutumes ne correspondent pas à notre rythme de vie urbaine.

J’ai souvent entendu dire qu’il fallait être fou pour investir dans l’industrie du golf.

Sauf si vous arrivez avec une solution. Avec quelque chose de révolutionnaire.

Nous vous présentons donc notre offre : un nouveau type de parcours de golf et un nouveau type de pavillon. Cela vient avec un nouveau type d’expérience du golf, complètement réinventé, selon les valeurs et les principes du passé qui ont fonctionné, associé à des principes et à des valeurs plus que d’actualité. Nous proposons des installations innovantes et bien pensées, pouvant être utilisées peu importe les conditions météorologiques, une nouvelle approche de l’enseignement et de l’apprentissage du golf, des technologies parmi les plus avancées au monde pour améliorer et accélérer ce processus d’apprentissage, un espace convivial pour faire de ce sport individuel un sport de groupe et, surtout, une vision qui fera aimer le golf à tout le monde.

Aimer le golf et le pratiquer, c’est aussi pouvoir profiter de tous les bienfaits que ce sport peut apporter à notre vie : la discipline, la concentration, la détermination, la persévérance. Le golf nous lance un défi, et chaque expérience de golf difficile nous oblige à choisir entre abandon ner ou revenir avec le désir de s’améliorer. Le golf nous amène à choisir notre attitude, à faire face à nous-mêmes. Le golf nous force à faire cette réflexion personnelle en contexte sportif et nous donne l’oc casion de transposer ensuite les ré sultats dans notre travail, notre famille, notre vie.

Venez vivre l’expérience par vous-même.