Le Québécois Nicolas Grenier dans la course au prix Sobey

C’est l’artiste visuel Nicolas Grenier qui représentera le Québec parmi les cinq finalistes au prix Sobey pour les arts 2019 retenus mercredi. Celui qui partage son temps entre Montréal et Los Angeles réalise principalement des peintures et des installations architecturales puisant dans une approche à la fois analytique et poétique. Il se mesurera à D’Arcy Wilson (Atlantique), à Stephanie Comilang (Ontario), à Kablusiak (Prairies et Nord) et à Anne Low (côte ouest et Yukon). Les finalistes ont été choisis par un jury international, qui a salué leur inventivité et leur dynamisme. Une exposition des oeuvres des cinq artistes finalistes sera présentée à l’Art Gallery of Alberta du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020. Le lauréat du prix Sobey pour les arts 2019 sera dévoilé lors d’un gala à l’Art Gallery of Alberta le 15 novembre 2019.