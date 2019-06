Netflix s’associe à trois organisations culturelles autochtones

Netflix a conclu de nouveaux partenariats avec trois organisations culturelles autochtones du Canada afin de favoriser et de développer des talents à l’écran. Les ententes avec Wapikoni Mobile, imagineNATIVE et le Bureau des productions audiovisuelles autochtones ont été annoncées cette semaine au Festival international des médias de Banff. L’initiative fait partie de l’engagement pris par Netflix en 2017 d’investir 25 millions sur une période de cinq ans pour soutenir la prochaine génération de créateurs canadiens. Avec ces nouvelles ententes, le service de vidéo sur demande a conclu un total de 14 partenariats dans le cadre de cet engagement, qui se concentre sur les communautés sous-représentées, dont les Autochtones, les femmes et les francophones. Dimanche, Netflix a annoncé la conclusion d’un partenariat avec l’Alliance des producteurs francophones du Canada, Téléfilm Canada et le Fonds des médias du Canada pour aider les producteurs et scénaristes francophones.