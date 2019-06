Christine Sinclair aux portes de l’histoire

La gardienne de but Karina LeBlanc se souvient de son tour d’adieu à la Coupe du monde de 2015, remerciant les partisans alors qu’elle se retirait après 17 ans dans l’uniforme canadien, dont 110 sélections comme capitaine. Christine Sinclair était à côté d’elle.

« Elle m’a prise dans ses bras et elle m’a dit : “Tu as fait de moi une meilleure personne”», s’est rappelé LeBlanc, désormais responsable du soccer féminin à la CONCACAF. « Je pense que pour moi ça résume Christine Sinclair. Je suis toujours émue d’en parler. »

« Parce que si Christine Sinclair peut me le dire, alors je me sens vraiment bénie, car elle est bien plus qu’une joueuse de soccer : c’est une icône. Elle est l’un des plus gros noms au Canada et j’espère qu’elle obtiendra enfin la reconnaissance qu’elle mérite, d’être l’un des plus grands noms au monde. En tant que leader, son côté humble est sans pareil, et pourtant elle est l’une des plus grandes meneuses avec qui j’ai eu le privilège de jouer. »

Alors que le Canada, cinquième au classement, se prépare à entamer lundi sa campagne de la Coupe du monde 2019 contre le Cameroun, 46e, Sinclair est sur le point de faire sa marque dans l’histoire.

L’athlète de Burnaby (C-B.), qui aura 36 ans mercredi, est seulement à quatre buts de battre le record du monde de l’Américaine Abby Wambach — retraitée, celle-ci a récolté 184 buts à l’international.

Sinclair entame le tournoi avec 181 buts, en 282 matchs.

Perspective favorable

Avec quatre buts déjà en huit matchs cette année, les chances sont bonnes pour Sinclair éclipse la marque à sa cinquième Coupe du monde, ce qui égale le record canadien de participation de LeBlanc.

À la manière typique de Sinclair, elle laisse de côté ce genre de discussions, sauf si on insiste.

« Si c’est moi qui marque, je marque. Sinon c’est une autre fille, ce qui me rend heureuse aussi », a confié Sinclair, qui compte 56 passes décisives en carrière.

Lorsqu’elle parle du record, elle préfère adopter une perspective plus large, citant les progrès de l’équipe canadienne et du soccer canadien.

Mais elle est humaine.

« Ce serait vraiment cool de voir une Canadienne en haut de la liste. Pour moi personnellement, j’essaie juste de profiter du moment… Mais je suis fière d’être dans cette position, ajoute Sinclair. Je suis fière du travail que j’ai accompli en carrière, c’est assez spécial. »

Ceux qui l’entourent sont ravis de ce qu’elle vit.

« Ce sera un moment fantastique, un événement historique… c’est majeur pour Christine, pour cette équipe et pour le Canada, relate l’entraîneur du Canada, Kenneth Heiner-Moller. C’est un record qui ne sera jamais battu, j’en suis à peu près sûr. Et ce sera une Canadienne qui l’aura. Et comme elle est si humble et si travaillante, qui de mieux que Christine ? »