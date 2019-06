Quel avenir pour les Petits Chanteurs du Mont-Royal?

Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation

En tant que parent d’un petit chanteur du Mont-Royal, c’est avec consternation que j’assiste présentement, au détriment de mon fils et des 175 autres petits chanteurs, à une situation désastreuse, causée par un abus de pouvoir de madame Harel Bourdon.

Où êtes-vous Monsieur le Ministre ? Ne pouvons-nous pas compter sur vous pour mettre fin à cette saga ?

La gestion de la CSDM dans ce dossier est une honte, Monsieur Roberge.

Pourquoi parlons-nous même de gestion, il n’y avait au préalable rien à gérer avant l’annonce subite de mars dernier ?

À la suite de vos recommandations, Mme Harel Bourdon n’a pas fait ses devoirs. Elle n’a eu aucune discussion avec les écoles secondaires pressenties. Nous avons contacté celles-ci pour apprendre qu’elles n’avaient jamais été consultées à ce sujet. Mme Harel Bourdon n’a aucun désir de trouver une solution viable pour les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Elle agit de façon égoïste pour promouvoir ses écoles publiques, voilà le vrai débat.

Croyez-vous vraiment que cette situation donne une image florissante de la gestion de l’école publique ? J’en doute fortement.

Aucune réflexion en amont, aucune stratégie mise en place, aucun travail d’évaluation concrète des besoins. C’est de cette façon que la CSDM gère ses dossiers. Vous leur avez demandé de refaire leurs devoirs… Le résultat est pitoyable.

Et la suite, en date du 4 juin ?

Mme Harel Bourdon saura prolonger les discussions vides et sans avenue pour finalement partir pour le congé estival en laissant le dossier reposer tranquillement sur une tablette.

Pendant ce temps, les inscriptions de futurs petits chanteurs sont difficiles et fragilisent directement ce magnifique choeur pendant que de notre côté, nous regardons tranquillement, sans aucun pouvoir, s’éteindre un joyau de plus de 60 ans.

En espérant pouvoir compter sur vous, Monsieur Roberge.

Élise Fafard

Le 5 juin 2019

Sur l’évaluation des services médicaux

Au cours de l’hiver, j’ai été convoqué au CLSC local, où j’ai rencontré un médecin qui a fait une récapitulation des neuf visites à l’urgence dans les deux mois précédents pendant lesquels j’avais été atteint simultanément de pneumonie et de bronchite. Étant donné ma situation cardiaque ç’aurait pu être fatal. Cependant, dû aux bons soins du personnel de l’hôpital de Verdun, mes poumons et mon coeur ont tenu le coup et en quelques mois, je suis revenu à la normale.

Au regard de mes besoins personnels, j’ai un intérêt dans la qualité des soins médicaux dans la mesure où, statistiquement, il me reste peu d’années à vivre. Je mourrai, soit. Mais en attendant, je cherche à prolonger une certaine qualité de vie le plus longtemps possible. Donc, j’ai rencontré mon médecin de famille pour m’assurer que nous sommes sur la même longueur d’onde.

Dans un monde idéal, je m’inspirerais du vieil adage anglais « The proof of the pudding is in the eating ». Vous l’aurez deviné, dans cette métaphore, c’est le traitement médical qui est le pudding et il comprend comme ingrédients, par ordre d’importance : l’écoute, le diagnostic et le traitement.

Bref, si ça prend plusieurs ingrédients pour faire un bon pudding, ainsi en est-il d’un bon service médical. Cependant, pour savoir si le pudding est de qualité, personne n’est mieux placé que celui qui l’ingurgite de gré ou de force. Or, je laisse aux lecteurs le soin de déterminer qui est le mieux placé pour évaluer la qualité d’un service reçu : le prestataire ou le bénéficiaire ?

Gérald Blanchard

Le 3 juin 2019