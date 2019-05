Réforme du mode de scrutin

Comme il l’avait promis en campagne électorale, François Legault s’engage toujours à livrer une réforme du mode de scrutin qui prendrait la forme d’un scrutin proportionnel mixte pour les prochaines élections générales de 2022. La Coalition avenir Québec avec le Parti québécois et Québec solidaire ont d’ailleurs promis d’adopter ce changement pour les prochaines élections.

Avec cette réforme, il y aurait 75 circonscriptions pour couvrir l’ensemble du territoire. Cependant, les 50 sièges restants serviraient à ajuster le résultat final. Par exemple, un parti qui aurait 10 % des votes, mais moins de 10 % des élus, se verrait attribuer des députés supplémentaires. Ainsi, la composition de l’Assemblée nationale serait plus représentative de l’ensemble des votes des citoyens.

Si on appliquait un tel mode de scrutin aux élections d’octobre 2018, la Coalition avenir Québec aurait perdu le tiers de ses sièges (49 sièges au lieu de 74) et serait minoritaire. Cela ne changerait quasiment rien pour le Parti libéral (33 sièges au lieu de 32). Toutefois, la différence serait énorme pour Québec solidaire, qui aurait plus que doublé ses troupes élues (21 sièges au lieu de 10). Même chose pour le Parti québécois (22 sièges au lieu de 9).

Par contre, en octobre 2018, la CAQ a su tirer tirer avantage du mode de scrutin actuel avec 59 % des sièges remportés, bien que le parti n’ait récolté que 37 % des votes… Autrement dit, une réforme qui risque de brouiller les cartes passablement sur l’échiquier politique québécois.

Henri Marineau

Québec, le 22 mai 2019

Les animaux mieux traités que les aînés?

Dans un article fort intéressant du vendredi 24 mai, la journaliste Sylvie Saint-Jacques du Devoir nous renseigne sur les meilleurs outils dont dispose le gouvernement du Québec, avec sa Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (LRQ, c. B-3.1), pour lutter contre ceux qui maltraitent les animaux.

Cette loi contient un chapitre complet sur les sanctions pénales sévères que peuvent encourir ceux qui maltraitent les animaux.

Étrangement, la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés (LRQ c. L-6.3) est totalement silencieuse en matière de sanctions envers ceux qui maltraitent les aînés.

Qu’est-ce à dire ? Nos animaux seraient-ils mieux protégés contre ceux qui les maltraitent que nos aînés ?

La nouvelle ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, est bien consciente de cette incohérence et nous croyons comprendre qu’elle veut agir.

Si, comme le dit la chanson, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, l’ajout d’un chapitre sur les sanctions pénales ne saurait attendre trop longtemps. L’opprobre auquel s’expose celui qui maltraite les animaux doit au moins être aussi sévère pour celui qui maltraite une personne âgée.

Le gouvernement caquiste doit agir maintenant avant que d’autres drames ne surviennent.

Paul G. Brunet, porte-parole du Conseil pour la protection des malades

Le 24 mai 2019

Projet de loi 21: quel consensus?

Le ministre Jolin-Barrette affirme souvent qu’il y aurait un consensus chez les Québécois pour son projet de loi sur la laïcité. Mais le ministre oublie de dire que ce sont essentiellement les Québécois francophones, près de 70 %, selon les sondages, qui appuieraient le projet de loi 21.

Je ne sais sur quelle planète vit le ministre, mais l’actualité, notamment les récentes interventions en commission parlementaire, nous envoie plutôt un message de division sur le sujet. Mais que dois-je conclure de cette non-vérité (ou mensonge) énoncée par le ministre ? À force de répéter celle-ci, veut-il nous convaincre qu’elle est l’entière vérité ? Non ! le projet de loi 21 est clivant et il joue fortement sur la carte identitaire. Telle est la vérité !

Michel Lebel

Entrelacs, le 23 mai 2019